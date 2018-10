Immense Schäden durch Hurrikan Michael: Tim Cook kündigte Apple-Hilfe in Form von Spenden an

Bilder aus Florida

Der Hurrikan Michael traf gestern mit voller Wucht auf den "Panhandle", wie man den Nordwesten des Küstenstaates Florida bezeichnet. Als Wirbelsturm der Kategorie 4, nur minimal von der höchstmöglichen Stufe 5 entfernt, richtete Michael verheerende Schäden an. Es handelte sich um einen der stärksten Stürme der US-Geschichte - und vor allem der betroffenen Regionen, denn ein solcher Hurrikan traf noch nie die Gegend rund um Panama City Beach. Wer mit Windstärken oder Sturmkategorien wenig anfangen kann, sollte einen Blick auf das folgende Video werfen. Im Falle von Michael entstanden Windgeschwindigkeiten von fast 160 mph, also knapp 260 Kilometern pro Stunde.Wie bei vielen Naturkatastrophen hat Apple auch diesmal wieder verkündet , für sofortige Hilfe bei Rettung und Wiederaufbau zu spenden. Tim Cook meldete sich per Twitter zu Wort und artikulierte seine persönliche Betroffenheit. Bekanntlich wuchs Cook an der Golfküste auf, kennt die nun teilweise vollständig zerstörte Küstenabschnitte daher sehr gut. Für die Rettungsteams geht es jetzt unter anderem darum, die Stromversorgung notdürftig wiederherzustellen und sich vor allem auch um die vielen Menschen zu kümmern, die momentan kein Dach mehr über dem Kopf haben. Die Anzahl der Todesfälle hält sich glücklicherweise in Grenzen, denn Evakuierungsmaßnahmen wurden frühzeitig eingeleitet.Details zur Höhe der Spende nannte Cook in der Ankündigung zwar nicht, bei vergangenen Vorkommnissen war es aber meist eine Million Dollar. Beispielsweise unterstützte Apple kürzlich Rettungsmaßnahmen in Indonesien nach dem Erdbeben sowie dem dadurch entstandenen Tsunami. Als Hurrikan Florence auf die US-amerikanische Ostküste traf und für massive Überschwemmungen sorgte, beteiligte sich Apple ebenfalls bereits im Vorfeld an den zu erwartenden Aufbauarbeiten. Selbiges traf auf die Großbrände in Nordkalifornien zu, Apple machte dort eine weitere Million Dollar für Hilfsorganisationen locker.