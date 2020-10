AppleCare: Preisübersicht für iPhone 12 und HomePod mini

Garantieerweiterung für Pro-Modelle weiterhin deutlich teurer

iPhone 12 mini: 169 Euro

iPhone 12: 169 Euro

iPhone 12 Pro: 229 Euro

iPhone 12 Pro Max: 229 Euro

Günstigere Servicegebühren bei Reparaturen

AppleCare+ für HomePod kostet 15 Euro

Wie schon zuvor durch viele Berichte abzusehen war, besteht die neue iPhone-Generation aus vier Modellen: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max. Wer sich für eines der neuen iPhones entscheidet, kann sich – wie gewohnt – am Ende des Kaufvorgangs eine zweijährige Garantieerweiterung hinzubuchen. Wie viel AppleCare+ beim iPhone 12 kostet, hängt vom gewählten Modell ab. Die Pro-Varianten gehen deutlich mehr ins Geld als die normalen Ausführungen.iPhone-Kunden müssen folgenden Aufpreis beim Abschluss einer Garantieerweiterung für ihr neues Apple-Smartphone zahlen:Da dieses Jahr der Unterschied zwischen iPhone 12 und iPhone 12 Pro weniger groß ist als im letzten Jahr der Unterschied zwischen iPhone 11 und iPhone 11 Pro, verwundert die große Preisdifferenz zwischen beiden Modellen etwas. Doch Apple trennt die Pro-Modelle weiterhin nicht nur hinsichtlich der Features, sondern auch bezüglich des Preises für AppleCare+ deutlich voneinander ab.Im Schadensfall erhalten Kunden mit AppleCare+ mehrere Vorteile. Beispielsweise sind bis zu zwei Reparaturen bei unabsichtlicher Beschädigung binnen 12 Monaten enthalten, für die Apple eine Servicegebühr von 29 Euro für Schäden am Display und 99 Euro für alle anderen Schäden erhebt. Außerhalb der Garantie sind die Reparaturpreise exorbitant höher und bedeuten je nach iPhone-Modell und -Alter einen wirtschaftlichen Totalschaden. Zudem tauscht Apple den Akku im Rahmen von AppleCare+ aus, sofern dessen Kapazität in dem Zeitraum auf unter 80 Prozent des Originalwerts sinkt.Auch beim HomePod mini haben Kunden die Möglichkeit, der Bestellung AppleCare+ beizufügen. Der Preis liegt mit 15 Euro erwartungsgemäß deutlich unter dem Betrag, der für iPhones fällig wird. Auch hier führt Apple bis zu zwei Reparaturen bei unabsichtlicher Beschädigung durch. Zudem gilt – wie bei allen mit AppleCare+ ausgestatteten Einkäufen – ein vorrangiger technischer Support seitens des Unternehmens, wenn sich der Kunde beispielsweise per Hotline meldet.