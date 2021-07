Apple verkaufte so viele HomePods wie nie zuvor – und Google stößt Amazon bei Smartspeakern vom Thron

Apple verkaufte knapp 2,5 Millionen HomePods

Der Smartspeaker-Markt ist kräftig in Bewegung geraten – und Apple hat daran einen großen Anteil. Im zweiten Quartal 2021 konnte das kalifornische Unternehmen so viele vernetzte Lautsprecher verkaufen wie niemals zuvor in drei Monaten. Auch beim Marktanteil gelang Apple damit ein großer Sprung, der Abstand zu den Platzhirschen Amazon und Google verringerte sich deutlich. Das ist umso bemerkenswerter, als sich die Wachstumsrate beim Absatz insgesamt merklich abschwächte.Von April bis Juni 2021 verkaufte Apple laut einer Analyse des Marktforschungsunternehmens Omdia in den Vereinigten Staaten 2,460 Millionen Exemplare des mittlerweile eingestellten HomePod und des kompakten HomePod mini. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres entschieden sich zwischen Los Angeles und New York lediglich 878.000 Käufer für einen smarten Lautsprecher aus Cupertino. Apple konnte die Absatzzahlen also nahezu verdreifachen. Der Marktanteil stieg von 10,2 Prozent im zweiten Quartal 2020 auf nunmehr 24,6 Prozent. Diesen Erfolg verdankt der iPhone-Konzern Omdia zufolge vor allem dem HomePod mini. Allerdings hat offenbar auch die Abkündigung des großen HomePod zu der Steigerung beigetragen, denn "Apple enthusiasts" hätten sich die Restbestände sichern wollen.Apples Wachstum bei Smartspeakern fällt erheblich stärker aus als der Zuwachs auf dem Gesamtmarkt. In den Vereinigten Staaten wurden von April bis Juni 2021 insgesamt rund 10 Millionen vernetzte Lautsprecher verkauft, gut 16 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Da mittlerweile rund 60 Prozent aller US-Haushalte über mindestens ein solches Gerät verfügen, werden sich die Absatzzahlen laut Omdia in Zukunft nicht mehr so steil nach oben bewegen wie bislang. Apple müsse daher weitere Smartspeaker auf den Markt bringen, um in der Erfolgsspur zu bleiben, so die Marktforscher, etwa ein akkubetriebenes portables Gerät oder einen HomePod mit Display. Berichten zufolge entwickelt Apple tatsächlich bereits eine Kombination aus Apple TV und smartem Display mit FaceTime-Kamera (siehe ).Die geringer ausfallenden Wachstumsraten sind vor allem auf den Rückgang der Verkaufszahlen bei Amazon zurückzuführen. Der bisherige Spitzenreiter auf dem Markt der vernetzten Lautsprecher konnte im zweiten Quartal 2021 nur noch 3,364 Millionen Alexa-Geräte absetzen, ein Jahr zuvor waren es 4,895 Millionen. In diesen Zahlen sind auch Alexa-Geräte von Drittherstellern enthalten. Google hingegen verkaufte 4,177 Millionen Smartspeaker (April bis Juni 2020: 2,826 Millionen) und setzte sich hinsichtlich des Marktanteils mit 41,8 Prozent an die Spitze (Amazon: 33,6 Prozent). Im zweiten Quartal des vergangenen Jahres hatten die Geräte des Onlinehändlers mit knapp 57 Prozent noch scheinbar uneinholbar vorn gelegen. Verkaufszahlen und Marktanteile für Deutschland liegen derzeit nicht vor.