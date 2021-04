Bloomberg: Apple arbeitet an Hardware-Fusion – Apple TV plus HomePod plus Display & FaceTime-Kamera

Ein Alleskönner als neue Produktgattung

Es wird aber wohl noch dauern

Der klassische HomePod ist zwar Geschichte, die Produktfamilie selbst hingegen nicht – denn zumindest der HomePod mini scheint sich sehr gut zu verkaufen. Nun ist ein weiterer Bericht aufgekommen, wonach Apple an einem Nachfolger des klassischen Smart Speakers arbeitet, wenngleich in komplett anderer Form und Ausrichtung. Erst kürzlich hieß es, Apple entwickle "neue Lautsprecher mit Display und Kamera", die Aussage stammt vom üblicherweise gut informierten Branchenexperten Mark Gurman. Jetzt legt Bloomberg aber noch einmal nach und spricht davon , es handle sich um weitaus mehr als simple Grundsatzforschung. Tatsächlich spreche einiges dafür, ein solches Kombi-Gerät zu sehen – welches zusätzlich auch noch das Apple TV ersetzen könnte.Als Apple die Ingenieursabteilungen von Apple TV und HomePod im vergangenen Jahr zusammenlegte, sei ein erster Grundstein für besagte TV-/Audio-/Display-Combo gelegt worden. Während es auf dem Markt zahlreiche Smart Speaker gebe, reduziert sich die Auswahl an Lautsprechern mit großem Display schon einmal deutlich. Amazon bietet beispielsweise den "Echo Show" an. Dies allerdings noch um die Funktionalität eines Apple TV zu ergänzen, schafft eine neue Produktgattung. Wie ein solcher Zwitter aussehen könnte, ist noch nicht bekannt – Apple sieht laut Bloomberg aber Potenzial. Angesichts einer integrierten FaceTime-Kamera wären sogar Videokonferenzen möglich, womit auch Unternehmen zur Zielgruppe zählen, die verstärkt auf Remote-Arbeite setzen.Keine Angaben gibt es, wann das beschriebene Gerät auf den Markt kommen soll. Noch immer befinde sich Apple in einem frühen Entwicklungsstadium, sodass dieses Jahr ziemlich sicher ausscheidet. Sollte die endgültige Entscheidung fallen, den "Apple TV"-Speaker wirklich ins Sortiment aufzunehmen, wäre eher von Frühjahr bis Herbst 2022 auszugehen. Die aktuelle Version des Apple TV ist seit dreieinhalb Jahren unverändert auf dem Markt, allerdings gab es immer wieder Stimmen, die Zweifel am Fortbestand des Produkts äußern. Da Apple verstärkt den Fokus auf Dienste setzt und Apple TV+ für viele Plattformen anbietet, besteht zumindest bei dieser Gerätekategorie kein Interesse, Hardware-Verkäufe durch die gebotene Software bzw. Inhalte anzutreiben.