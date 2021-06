Ende einer wenig erfolgreichen Ära: HomePod weitgehend ausverkauft

USA: Online jetzt ausverkauft

HomePod mini im Fokus – im nächsten Jahr aber neuer HomePod?

Selten hatte sich Apple wohl bezüglich Angebot und Nachfrage so verschätzt, wie im Falle des 2018 erschienenen HomePods. Während man bei neuen Apple-Produkten oft beobachten muss, dass hohe Nachfrage zu wochenlangen Wartezeiten führt, gestaltete sich die Situation beim HomePod ziemlich anders. Selbst Anfang 2021 verkaufte Exemplare wiesen noch 2018 als Jahr der Fertigung aus. Anscheinend hatte Apple also nach fast drei Jahren immer noch nicht die initiale Produktion an die Kunden gebracht – höchst ungewöhnlich für ein Unternehmen, das derart konsequent auf die Minimierung von Lagerbeständen gedrillt ist. Im März gab Apple dann das Aus des klassischen HomePods bekannt. Zwar werde man bereits hergestellte Geräte verkaufen, allerdings keinen direkten Nachfolger präsentieren.Wie es aussieht, scheint die Stunde des ersten HomePods nun tatsächlich gekommen. Nachdem es in einigen Ländern schon keine Geräte mehr von Apple selbst gab, sind jetzt die USA an der Reihe. Erstmals weist Apple für Online-Bestellungen nämlich statt "So lange der Vorrat reicht" die Angabe "Nicht verfügbar" aus. Einzelne Stores führen den Lautsprecher noch, die Online-Kanäle sind jedoch leergelaufen. In Kanada spricht Apple indes davon, dass auch vor Ort keine HomePods mehr zur Verfügung stehen. Deutsche Kunden konnten indes schon Ende März keine Bestellungen mehr aufgeben.Wie Apple zur Einstellung des HomePods erklärte, wolle man sich vollständig auf den HomePod mini konzentrieren. Dieser ist, mehreren Berichten zufolge, wesentlich stärker nachgefragt und erfüllt angeblich Apples Hoffnungen. Gleichzeitig kamen mehrfach Gerüchte auf, wonach Apple dennoch ernsthaft darüber nachdenkt, wieder ein teureres Modell auf den Markt zu bringen. Die Rede war von einem HomePod mit Schwenkarm-Display, ähnlich wie man es von Amazons "Echo Show" her kennt. Laut Bloomberg ist die Entscheidung jedoch noch nicht gefallen, vor Mitte bis Ende 2022 sei mit keiner Ankündigung zu rechnen.