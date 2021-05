HomePod und HomePod mini: Unterstützung für Apple Lossless per Update

Lossless per Update

Alle HomePods werden unterstützt

Hörbar?

Manche Streaming-Dienste wie zum Beispiel Amazon Music und Tidal unterstützen das Streaming von verlustfrei komprimierter Musik. Bisher liefert Apple die Musik per 256-Kbit-AAC aus – doch hierbei handelt es sich um eine verlustbehaftete Komprimierung. Zwar liegt die klangliche Qualität natürlich deutlich über MP3s mit 128 Kbit, aber auf High-End-Audio-Equipment können manche Nutzer mit gutem Gehör dennoch einen Unterschied zu verlustfrei komprimierter Musik ausmachen.Letzte Woche kündigte Apple nun an, dass Apple Music im Juni 2021 die Auslieferung von verlustfreier Music unterstützt – und zwar ohne Mehrpreis, ein normales Apple-Music-Abo genügt. Die AirPods und auch Beats-Kopfhörer unterstützen allerdings keine Übertragung in verlustfreier Qualität – und auch die AirPods Max beherrschen nur per Kabel Apple Lossless.Unklar war bislang, ob Apples HomePod-Reihe Apple Lossless direkt wiedergeben würden – doch nun schafft Apple in einem Support-Artikel Klarheit: In Zukunft sollen die Smartspeaker Musik von Apple Music ohne verlustbehaftete Kompression wiedergeben können. Apple will die Unterstützung laut Support-Artikel in einem zukünftigen Update nachreichen. Hier ist unklar, ob die neue "audioOS"-Version zeitgleich mit iOS 14.6 erscheint oder ob Apple noch mehr Zeit für die Umsetzung benötigt.Apple schreibt explizit, dass die Unterstützung von Apple Lossless für den HomePod und den HomePod mini kommt. Da Apple nur eine Generation des HomePods ohne Namenszusatz auslieferte, ist davon auszugehen, dass alle HomePod-Besitzer unabhängig vom Kaufdatum durch das Update in den Genuss von Apple Lossless kommen.Als der Ur-HomePod im Jahr 2018 auf den Markt kam, stellten die meisten Produkttester und Kunden dem Smartspeaker ein exzellentes Zeugnis bezüglich der klanglichen Qualitäten aus. Ob es durch Apple Lossless auf dem HomePod und HomePod mini wirklich zu einem hörbaren klanglichen Unterschied kommt, werden erste Tests zeigen müssen.