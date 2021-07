Bloomberg: iPad mini 6 mit neuem Design und baldigem Release

iPad mini 6: Neues Design und mehr Leistung

Jon Prosser mit weiteren Details zum iPad mini 6

Um das iPad mini ist es in den vergangenen Jahren ziemlich still geworden: Die fünfte und bislang letzte Generation des Tablets erschien 2019; Veränderungen hielten sich in Grenzen: Apple tauschte den betagten A8-Chip gegen den A12 aus und ermöglichte die Unterstützung des Apple Pencil der ersten Generation. Bei anderen iPads zeigte das Unternehmen weit mehr Mut zur Veränderung: So weist das aktuelle iPad Air ein verändertes Design auf, welches an die Pro-Modelle erinnert, außerdem spendierte Cupertino den Geräten Kompatibilität mit dem Apple Pencil 2 sowie einen Touch-ID-Sensor beim Einschaltknopf. Nun äußert sich der Branchenkenner und Bloomberg-Journalist Mark Gurman in seinem letzten Newsletter Power On näher zum iPad mini 6.Nach der behutsamen Produktpflege, die Apple bei der aktuellen Baureihe des iPad mini betrieb, soll das kommende Modell über weitaus mehr Neuerungen verfügen. Gurman zufolge sei das Erscheinungsbild des kommenden Tablets an jenes des iPad Air angelehnt – dabei handle es sich um das „größe Redesign“ des iPad mini seit dessen Launch im Jahr 2012. Die breiten Displayränder und der Homebutton könnten also der Vergangenheit angehören – Apple hätte damit lediglich noch das iPad ohne Namenszusatz im Portfolio, welches auf das traditionelle Design setzt. Wenig überraschend schraube Cupertino auch an der Leistung: Das Unternehmen wird den A12 wohl gegen einen deutlich zeitgemäßeren Chip auswechseln.Allzu lange müssen sich Interessenten für das kommende iPad mini wohl nicht mehr gedulden: Gurman rechnet mit einer Veröffentlichung des Geräts noch in diesem Herbst. Zu einer ähnlichen Einschätzung gelangte der Leaker Jon Prosser : Das kommende Tablet sei mit Touch ID beim Einschaltknopf sowie einem USB-C-Anschluss ausgestattet. Ferner verrichte neben dem A14 auch ein neuer Apple Pencil seinen Dienst, welcher kleiner als die bislang verfügbaren Modelle seien.