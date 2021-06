Prosser: iPad mini 6 noch dieses Jahr – Renderings des Tablets mit neuem Design

Neues Design, Touch ID ohne Home-Button

Ein kleines und kompaktes Tablet, das technisch auf der Höhe der Zeit ist: Apple erfüllt diesen Wunsch derzeit nur bedingt. Zwar bietet das Unternehmen das iPad mini der fünften Generation zum Verkauf an, mit allzu potenter Hardware kann das allerdings nicht mehr dienen: 2019 spendierte Cupertino dem iPad mini den damals aktuellen A12-Chip, außerdem ist nun mit dem Apple Pencil (erste Generation) kompatibel. Ansonsten änderte sich wenig: Ein dicker Rahmen umhüllt den Bildschirm, was das Gerät im Vergleich zu den Air- und Pro-Modellen etwas altbacken wirken lässt. Der Leaker Jon Prosser behauptet nun, dass noch in diesem Jahr ein Nachfolgemodell weitreichende Änderungen auf den Markt kommt.Der Leaker Jon Prosser nahm unlängst einige Änderungen an seiner Internetseite namens Front Page Tech vor – und füttert diese nun mit Informationen und Renderings zur sechsten Auflage des iPad mini. Dieses weist den Ausführungen und Bildern zufolge deutliche Veränderungen zum aktuellen Modell auf: Das Design erinnert an jenes des neuen iPad Air. Die Bildschirmränder sind weit schmaler als bislang, der Home-Button gehört wohl bald auch beim iPad mini der Geschichte an. Face ID kommt hingegen nicht zum Einsatz – diese Authentifizierungsmethode ist weiterhin den iPhones und dem iPad Pro vorbehalten. Stattdessen setzt das Tablet auf Touch ID beim Einschaltknopf. Ebenfalls passé ist der Lightning-Anschluss: Dieser weicht einem USB-C-Port.Damit decken sich Prossers Ausführungen mit einem unlängst veröffentlichten Bericht von Bloomberg. Der Leaker nennt aber noch weitere Details: Der aus der iPhone-12-Baureihe und dem aktuellen iPad Air bekannte A14 soll seinen Dienst verrichten, 5G wird ebenfalls unterstützt. Laut Prosser bringt Apple eigens für das neue iPad mini einen kleinen Apple Pencil auf den Markt. Die Abmessungen des Tablets betragen 206,3 x 137,8 x 6,1 mm. Prosser rechnet mit einem Release bis Ende des Jahres, an den Farben ändert sich wohl nichts: Käufer können zwischen Grau, Silber und Gold wählen.