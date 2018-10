Apple patentiert autonomen Auto-Konvoi samt Stromtransfer beim Fahren

Mehr Reichweite, weniger Pausen

Automatisch und optimiert

Apple Car oder nicht

Selbstfahrende Autos können im Konvoi zusammenarbeiten und durch Fahren im Windschatten sowie Teilen der Batterieladungen optimierte Verbrauchswerte erreichen. Das geht aus einem Apple-Patent namens "Peloton" hervor, welches nun das US-Patentamt veröffentlicht hat.Peloton macht sich dabei die Physik des Windschattenfahrens zu nutze, die aus dem Radsport bekannt ist. Die Führungsgruppe unterbricht dabei den Luftstrom und erreicht einen minimierten Luftwiderstand für die folgenden Team-Mitglieder. Später tauschen die Fahrer die Positionen, um den Kraftaufwand für das Gegen-den-Wind-fahren aufzuteilen. Im Fahrzeugkonvoi führt dieses Vorgehen zu Stromspareffekten der hinteren Elektroautos. So kann die Karawane entweder bei gleichbleibenden Verbrauch schneller fahren oder die Reichweite erhöhen. Letzteres senkt wiederum die Anzahl der Tankstopps und damit die Reisezeit.Das System soll die Reichweite der Konvoimitglieder vergleichen und damit eine optimierte Reihenfolge bestimmen. Es lässt zudem Faktoren wie Kraftstoffreserven und Beladung in die Berechnung einfließen. Zusätzlich überträgt eine einziehbare Vorrichtung Energie von einem Auto zum anderen, sodass sich schwächere Akkus von stärkeren aufladen lassen. Da alle beteiligten Fahrzeuge selbst fahren, miteinander kommunizieren und alle nötigen Daten dazu erfassen, können sie längere Zeit nah genug zueinander fahren, um eine akzeptable Energieübertragung zu gewährleisten. Ob eine solche Übertragung auch mit Nicht-Mitglieder des Konvois möglich sein soll, verschweigt das Dokument.Apple arbeitet seit Jahren im Verborgenen an autonomen Fahrsystemen und hat auch etliche "Testfahrzeuge" im Betrieb. Beobachter rätseln, ob der Technologie-Konzern nur die Systeme oder womöglich ein komplettes Apple-Auto entwickelt. Von Zeit zu Zeit kommen Patente, wie zuletzt über ein neues Konzept für den Antriebsstrang von Elektrofahrzeugen, ans Licht, die eher in Richtung Apple Car weisen. Zuletzt häuften sich die Berichte, das Unternehmen wolle gegen 2023 mit dem neuen Produkt an die Öffentlichkeit treten.