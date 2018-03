Marktexperte zum Apple Car: Komplette Eigenentwicklung oder Beerdigung des Projekts

Die nächsten zwei Jahre entscheiden

Die Gerüchte über ein autonomes Auto-Fahrsystem von Apple kamen erstmals 2015 auf.Zunächst hieß es, das Unternehmen plane die Eigenentwicklung eines autonomen Fahrzeugs. In der Folge sprach aber immer mehr für ein reduziertes Vorhaben. Statt ein eigenen Auto zu bauen erwägte Apple laut Berichten, lediglich die AI-Plattform zu entwickeln und Fahrzeugherstellern diese unter bestimmten Auflagen – ähnlich wie bei CarPlay – zur Verfügung zu stellen. Tim Cook bestätigte schließlich die Arbeit an Lösungen für „autonome Systeme“, die selbstfahrende Autos, Elektroantriebe in Autos und das Konzept von Car Sharing betreffen.Der neuesten Einschätzung des Marktforschers Robert Cirha (Guggenheim Partners) zufolge forciert Apple inzwischen wieder die Entwicklung eines kompletten Fahrzeugs: „Apple widmet sich dem autonomen Fahren als ‚Mutter aller AI-Projekte‘, hat sich aber noch nicht auf ein eigenes Fahrzeug festgelegt.“Bezogen auf die Absicht des Unternehmens, möglichst viel Kontrolle über die eigenen Produkte auszuüben und diese – je nach Anwendungsgebiet – auch vor Konkurrenzsystemen abzuschotten, erscheine die Weitergabe der AI-Plattform an Dritthersteller unwahrscheinlich. Vielmehr werde Apple sich innerhalb der nächsten zwei Jahre entweder für eine vollständige Eigenentwicklung eines autonomen Autos entscheiden oder das ganze Projekt beerdigen.Die Wahrscheinlichkeit für eine Autoentwicklung sei größer, da sich Apple einen riesigen Markt für das fertige Produkt verspreche, so Cirha. Dennoch habe Apple als Neuling auf dem Automarkt noch diverse Hürden in der Entwicklung zu überwinden.