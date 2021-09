Apple nimmt Hörbücher aus dem Apple-Music-Katalog

Hörbücher verschwinden, Hörspiele bleiben

Hörbuch-Verlag bestätigt Wegfall

Plant Apple einen neuen Dienst?

Abonnenten von Apple Music hatten in den vergangenen Monaten so manchen Grund zur Freude: Apple erweiterte das Angebot um City-Charts, nahm einige Verbesserungen an der Bedienbarkeit der App vor und wertete das Angebot dank Lossless, HiRes-Lossless sowie 3D-Audio für kompatible Geräte auf. Einen Aufpreis verlangt das Unternehmen für die zusätzlichen Funktionen nicht. Wer zudem Hörbüchern und Hörspielen nicht abgeneigt ist, findet ebenfalls so manches bei Apples Streamingdienst. Damit dürfte nun aber Schluss sein: Immer mehr Hörbüchern verschwinden aus dem Sortiment – und das klammheimlich, was reichlich Unmut bei den Nutzern hervorruft.Auch wenn sich Apple Music wenig überraschend vor allem dem Streamen von Musik verschrieben hat – das Angebot umfasst auch etliche Hörspiele und -bücher. Bei Letzteren scheint allerdings ein Kahlschlag stattzufinden: So berichten viele Abonnenten des Dienstes in Deutschland, dass immer weniger Hörbücher zu finden seien – Beschwerden hierzu gibt es unter anderem in Apples Supportforum sowie auf Reddit . Von dieser Entwicklung sind auch Titel betroffen, welche bereits heruntergeladen wurden – manche Betroffenen berichten davon, dass sogar während des Abspielens eine Fehlermeldung auftauchte und das Hörbuch nicht länger aufgerufen werden konnte.Tatsächlich fallen dem Umbau lediglich Hörbücher zu Opfer – Hörspiele bleiben weiterhin im Katalog. So änderte Apple auch den Namen der Kategorie: Diese heißt nun lediglich „Hörspiele“ und nicht mehr „Hörspiele und Hörbücher“.Die Sprecherin eines großen deutschen Hörbuch-Verlags bestätigt diese Änderung: Apple habe „Hörbücher verlagsübergreifend bei Apple Music ausgelistet“. Immer mehr Titel sollen gestrichen werden – andere Plattformen wie Spotify und Deezer seien hiervon nicht betroffen, betont der Verlag.Betroffene sind von dieser Entscheidung Cupertinos verärgert und bemängeln vor allem die fehlende Kommunikation. Das Unternehmen kündigte diesen Schritt nämlich nicht an. Allerdings hatte der Konzern das Angebot an Hörspielen nie beworben. Unklar ist, ob Apple andere Pläne verfolgt und diesen Service künftig in die Bücher-App integrieren möchte – oder ob gar ein neuer Dienst vorbereitet wird, welcher sich gesondert Hörbüchern annimmt.