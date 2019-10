"Apple macht coole Sachen": Warum Jennifer Aniston für Apple TV+ ihr Serien-Comeback gibt

Seit 15 Jahren kaum in Serien zu sehen

Geht es nach Apple, dann ist die Serie "The Morning Show" eines der Glanzlichter, mit dem Apple TV+ am 1. November an den Start geht. Eine der Hauptrollen spielt Jennifer Aniston. Die Hollywood-Schauspielerin, die mit "Friends" weltweit bekannt wurde, kehrt damit in gewisser Weise zu ihren Wurzeln zurück. Was sie bewogen hat, für Apples Streamingdienst wieder vor der Fernsehkamera zu stehen, erläutert sie in einem Interview.Seit dem Ausstieg bei "Friends" vor 15 Jahren war Jennifer Aniston in unzähligen Leinwandproduktionen zu sehen, Rollenangebote für Fernsehserien lehnte sie in aller Regel ab. Mit "The Morning Show" ändert sich das jetzt. In der Serie, die exklusiv auf Apples Streamingdienst Apple TV+ verfügbar sein wird, spielt die 50-Jährige neben Reese Witherspoon und Steve Carell eine der Hauptrollen. Die Serie beruht auf einem Buch von Brian Stelter und beleuchtet die hinter den Kulissen tobenden Machtkämpfe bei einer fiktiven Morgensendung im US-amerikanischen Fernsehen.Für die Zusammenarbeit mit Apple entschied sich Jennifer Aniston, die bei "The Morning Show" auch als ausführende Produzentin fungiert, unter anderem aus einem ganz speziellen Grund. "Apple macht coole Sachen– warum also nicht auch cooles Fernsehen?", sagte sie in einem Gespräch mit Variety. Außerdem lege das Unternehmen aus Cupertino stets mehr Wert auf Qualität als auf Quantität, was für sie sehr reizvoll sei. Darüber hinaus fühle es sich aufregend an, mit der Serie als eine der ersten beim Start des neuen Streamingdienstes dabei zu sein.Aniston berichtet außerdem, dass "Me Too" die Produktion der Serie beeinflusst habe. Während der Entwicklungsphase von "The Morning Show" seien die Vorgänge um sexuellen Missbrauch beispielsweise von Schauspielerinnen durch Produzenten ans Licht gekommen. "Danach mussten wir komplett von vorn beginnen", so die Schauspielerin. Die Geschichte und auch der Charakter ihrer Rolle hätten sich dadurch im Vergleich zu den ursprünglichen Plänen noch einmal erheblich geändert."The Morning Show" sowie weitere Serien und Filme stehen ab 1. November auf Apple TV+ zur Verfügung. Apples Streamingdienst kostet 4,99 Euro pro Monat, in diesem Preis ist die Familienfreigabe enthalten. Wer ab 1. November ein nach dem 10. September erworbenes Apple-Gerät (iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch oder Mac) registriert, kann Apple TV+ ein Jahr lang kostenlos nutzen.