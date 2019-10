Apple plant das Super-Medienbundle: Music und TV+ und vielleicht weitere Dienste in einem Abo

Günstiger im Pack

Umsatzverzicht bei Musiklabels?

Andere Dienste?

Dienste werden für Apple immer wichtiger und werden für das Unternehmen in den kommenden Jahren neben dem Verkauf von Hardware zu einem wichtigen Umsatzbringer. Derzeit (bzw. in Kürze) bietet Apple eine Vielfalt von verschiedenen Services als Abo an: Apple Music, Apple TV+ (ab 1. November), Apple Arcade, iCloud-Speicher und Apple News+ (nur in manchen Ländern). Bei Apple Music liefert sich Apple einen harten Kampf mit dem derzeitigen Marktführer Spotify – aus dem das Unternehmen aus Cupertino durchaus siegreich hervorgehen kann. Ob Apple TV+ in den ersten Jahren genau so viele Nutzer gewinnen kann, wird die Zukunft zeigen.Einem Bericht der Financial Times nach befindet sich Apple derzeit in frühen Verhandlungen mit Musik-Labels, um eine Art von "Super-Bundle" aus Apple TV+ und Apple Music zu schnüren. Apple TV+ wird 4,99 Dollar kosten, für Apple Music veranschlagt Apple 9,99 Dollar (9,99 Euro) monatlich. Ein Bundle aus beiden Diensten dürfte Apple wohl vergünstigt anbieten – vielleicht für 11,99 Dollar oder 12,99 Dollar, um einen Abschlussanreiz für beide Dienste zu bieten.Dies würde aber auch bedeuten, dass die Musikindustrie auf einen Teil ihrer Einnahmen verzichten müsste, so dass Apple ein solch vergünstigtes Modell anbieten könnte. Bei einigen der Labels habe Apple laut der Financial Times ein offenes Ohr gefunden, aber mindestens ein großes Unternehmen habe starke Bedenken. Die Verhandlungen finden außerdem in einer Zeit statt, in der Labels Apple misstrauisch gegenüberstehen: Sollte Apple in den kommenden Jahren den Streaming-Markt kontrollieren und Spotify nur eine Nebenrolle spielen, hätte Apple quasi die gesamte Musikindustrie in der Hand – Streaming ist die wichtigste Einnahmequelle. Genau dieser Zustand war schon einmal Mitte der 2000er eingetreten – dort dominierte Apple mit den Online-Verkäufen von Musikstücken über den iTunes Music Store den Markt.Derzeit ist nicht bekannt, ob Apple auch weitere Dienste wie Apple Arcade oder Apple News im Bundle mit einschließen wird. Für Kunden wäre ein solches Bundle durchaus interessant, wenn sowieso einige Apple-Dienste genutzt werden. Apple könnte mit einem solchen Bundle die Einfachheit des Apple-Ökosystems unterstreichen – ein Abo für Musik, Serien, Spiele, Nachrichten und Online-Speicher. Schon vor einigen Monaten kam ein Gerücht um ein "Apple-Abo" auf: Es wurde spekuliert, dass Apple alle Dienste für um 20 Dollar in ein einziges Abo bündeln könnte.