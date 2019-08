Vor Herbststart von Apple TV+: Teaser zu „The Morning Show“ veröffentlicht

Jennifer Aniston und Reese Witherspoon in den Hauptrollen

Kurzer Eindruck von „The Morning Show“

Apple wird im Herbst einen neuen Streaming-Service auf den Markt bringen, der Nutzern von Apple produzierte Serien bietet. Während des diesjährigen März-Events stellte das Unternehmen aus Cupertino bereits einige der bevorstehenden TV-Highlights von Apple TV+ vor – inklusive kurzer Video-Teaser, darunter die Steven Spielberg-Serie „Amazing Stories“. Jetzt hat Apple einen weiteren kurzen Trailer veröffentlicht. Der Inhalt deutet an, was Zuschauer von „The Morning Show“ erwarten können.Die Serie mit Jennifer Aniston, Reese Witherspoon und Steve Carell in den Hauptrollen gehört zu den ersten TV-Formaten von Apples Streamingdienst, deren Produktion bereits im Jahr 2017 bekannt wurden. Im Laufe der Konzeption und Dreharbeiten soll es zu kreativen Differenzen zwischen Apple und Showrunner Jay Carson gekommen sein, weswegen sich Apple einen anderen Verantwortlichen suchen musste. Die Dramaserie handelt von der Rivalität amerikanischer TV-Morningshows.Apple hat den Teaser-Clip sowohl über YouTube als auch Twitter freigegeben. Das Unternehmen wirbt mit dem Slogan „Die Nachricht ist nur die halbe Geschichte“ für das TV-Format, das einen Blick hinter die Kulissen der Morningshows und die dazugehörigen Beziehungen sowie Konflikte wirft. Apples Teaser zeigt zwar keine Clips der Serie, dafür aber Kamerafahrten durch diverse Backstage-Bereiche des TV-Studios, in dem die Episoden spielen. Dazu gibt es VoiceOver-Einblendungen von zum Teil konfliktbeladenen Dialogen, die aus tatsächlichen Szenen von The Morning Show stammen können.