Video: Erster Trailer zu Apples Comedy-Serie "Dickinson" über das Leben einer Poetin

Hailee Steinfeld spielt die Dichterin

Gewisser Widerspruch zu Leben und Werk

Humoristischer Blick auf die Gesellschaft

Eine der ersten Serien im Angebot von Apple TV+ wird das Comedy-Format "Dickinson" sein. Im Mittelpunkt steht die Dichterin Emily Dickinson, deren Leben Apple auf humoristische Art verfilmt hat. Ein Trailer zeigt jetzt erstmals, was die Zuschauer erwartet.Die Titelrolle spielt Hailee Steinfeld, die unter anderem aus "True Grit" und "Bumblebee" bekannt ist. Für die Rolle der Mutter der Dichterin hat Apple Jane Krakowski ("Unbreakable Kimmy Schmidt") verpflichtet. Die Serie besteht aus rund 30-minütigen Episoden, wie viele Teile es geben wird, ist bislang nicht bekannt. Angekündigt hatte Apple das Format bereits vor anderthalb Jahren.Dass Apple das Leben Emily Dickinsons in Form einer Komödie präsentiert, steht in gewissem Widerspruch zu Leben und Werk der Dichterin. Diese lebte sehr zurückgezogen, ihre Gedichte kreisen zudem häufig um die Themen Tod und Unsterblichkeit. Die 1830 geborene Poetin starb bereits 1886 im Alter von 55 Jahren. Erst vier Jahre nach ihrem Tod wurden ihre Werke erstmals veröffentlicht."Dickinson" erzählt Episoden aus dem Leben der Dichterin und richtet einen humoristischen Blick auf die amerikanische Gesellschaft der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Serie macht sich dabei die Perspektive der aufstrebenden Poetin zu eigen, die gedanklich ihrer Zeit voraus war. Literaturforschern gilt Dickinson als Vorreiterin der Lyrik des 20. Jahrhunderts. Der Ankündigung im Trailer zufolge wird die Serie im Herbst auf Apple TV+ erscheinen, dürfte also ebenso wie "The Morning Show" mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon beim Start des Dienstes verfügbar sein.