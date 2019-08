Apple-Eigenproduktion „The Morning Show“: Neuer Trailer zeigt Szenenausschnitte

Machtkämpfe hinter den Kulissen der Morning-Show-Branche

Apple TV+ wirft Schatten voraus

Der vor einer Woche veröffentlichte Teaser zur Apple-Eigenproduktion „The Morning Show“ ließ bereits erahnen, was Zuschauer von der Dramaserie erwarten können. Mit dem Slogan „Die Nachricht ist nur die halbe Geschichte“ deutete Apple an, um welche Beziehungen und dazugehörigen Konflikte geht. Während es seinerzeit nur Kamerafahrten durch diverse Backstage-Bereiche inklusive VoiceOver-Einblendungen gab, offenbart der neue, längere Trailer des TV-Formats Szenen aus den Episoden.Der neue Clip von The Morning Show auf YouTube zeigt diverse Ausschnitte von Apples voraussichtlich im Herbst erscheinender Serie. Jennifer Aniston, Reese Witherspoon und Steve Carell spielen die Hauptrollen. Die Apple-Produktion basiert auf dem Buch „Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV“ von Brian Stelter. Wie in der Buchvorlage geht es auch in der Dramaserie um Machtkämpfe hinter den Kulissen von einer der insbesondere in den USA beliebten Morning-Shows. Apple hat sich bereits zwei Staffeln zu je 10 Episoden gesichert. Zusätzlich zu ihren Hauptrollen fungieren Jennifer Aniston und Reese Witherspoon als Executive Producer.Apple bringt im Herbst einen neuen Streaming-Service auf den Markt, der Nutzern Eigenproduktionen des Unternehmens bietet. Während des diesjährigen März-Events stellte Apple bereits einige der bevorstehenden TV-Highlights von Apple TV+ vor – inklusive kurzer Video-Teaser, darunter die Steven Spielberg-Serie „Amazing Stories“. Seinerzeit standen auch Jennifer Aniston und Reese Witherspoon auf der Bühne und sprachen über ihre Mitwirkung an The Morning Show.