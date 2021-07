Apple arbeitet an Bildschirm mit A13-Prozessor

Grund für den Prozessor unklar

Günstigeres Display?

Wer gerne Apple-eigene Displays einsetzt, hat aktuell nur eine sehr teure Option: Das 2019 vorgestellte Apple Pro Display XDR. Dies hatte Apple bereits zusammen mit dem 2019er Mac Pro präsentiert und kostet mit Standardglas 5.499 Euro, mit Nanotexturglas 6.499 Euro. Der Standfuß schlägt noch einmal mit 1.099 Euro zu Buche. Andere, insbesondere kostengünstigere Bildschirme bietet Apple aktuell nicht zum Kauf an. 9to5Mac will erfahren haben, dass Apple aber aktuell an der nächsten Generation Bildschirme arbeitet. Diese sollen dem Bericht nach über einen internen Apple-A13-Prozessor verfügen, welchen der Konzern auch beim iPhone 11 einsetzte. Das Projekt läuft laut 9to5Mac bei Apple intern unter dem Kürzel "J327".Leider konnte 9to5Mac nicht herausfinden, warum Apple einen derart schnellen Prozessor im neuen Bildschirm einsetzten will. Möglicherweise soll dieser die Steuerung der Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung übernehmen. Hierbei müsste der Chip das Bildsignal analysieren und die gewünschte Helligkeit der Mini-LED-Gruppen errechnen.Unwahrscheinlich ist, dass Apple diesen Chip für On-Screen-Menus oder ähnliches einbaut, da Apple-Bildschirme meist über den angeschlossenen Mac konfiguriert werden und daher keine On-Screen-Menus benötigen.Als GPU-Unterstützung taugt der A13 hingegen nicht, da die M1-Macs eine deutlich schnellere Grafikeinheit mitbringen. In der Vergangenheit kamen nämlich Gerüchte auf, dass Apple an externen Displays mit integrierter Grafikeinheit arbeitet – doch der A13 ist hierfür nicht geeignet. Ferner unterstützen die aktuellen M1-Macs gar keine externen GPUs und es ist aktuell unklar, ob Apple diese Option in Zukunft wieder anbieten will.Schon länger kursieren Berichte, dass Apple in den kommenden Jahren wieder erschwinglichere Bildschirme anbietet. Doch bei "J327" handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um den Nachfolger des Pro Display XDR, da Apple bei günstigeren Displays auf eine teure Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung verzichtet. Wann und ob Apple tatsächlich wieder Bildschirme für "Normalkunden" anbietet, steht aktuell in den Sternen. Viele Kunden trauern den damaligen Cinema- und Thunderbolt-Displays nach, da diese perfekt auf das Design der damaligen Macs abgestimmt waren.