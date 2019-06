Apple Pro Display XDR: Ein 32-Zöller mit 6K für Profis

Display wird im Werk kalibriert



XDR steht für HDR der nächsten Generation

Preise beginnen bei knapp 5.000 Dollar

6.016 x 3.384 Pixel, 32 Zoll und HDR: Das ist Apples neuer High-End-Monitor. Vorgestellt wurde das „Apple Pro Display XDR“ genannte Gerät im Rahmen der Keynote zur Eröffnung der WWDC. Spezifikationen und Preis legen nahe, dass es sich bei dem Display um ein Gerät für Profis aus dem Video- und Publishing-Sektor handelt.Das Display bietet laut Apple mit 1.000.000:1 einen 25 Mal höheren Kontrast als Standard-LCDs, die Helligkeit gibt der kalifornische Hersteller mit 1.000 Nits an. Das Panel wird bei der Produktion des Monitors bereits im Werk kalibriert, es bietet einen P3-Farbraum und 10-Bit-Farbdarstellung. Die exakte Blickwinkelstabilität gibt Apple nicht an, sondern spricht lediglich von einem „Super Wide View Angle“. Das glänzende Display verfügt über eine Anti-Reflex-Beschichtung, es wird allerdings auch eine Version mit matter Bildschirmoberfläche geben.Mit dem Pro Display XDR hebt Apple nach eigenen Angaben High Dynamic Range (HDR) auf ein Level, das es so angeblich noch nicht gab, eben „Xtended Dynamic Range“. Die Rückseite des Bildschirms dient als Kühlkörper, dadurch kann die Abwärme jeder einzelnen LED effizient abgeführt werden. Apple bietet den neuen Monitor sowohl in einer Standardversion als in einer „Nanotextur“-Variante, bei der Glas im Nanometerbereich geätzt wird, um ein geringes Reflexionsvermögen und weniger Blendung zu erreichen. Der gleichzeitig vorgestellte Mac Pro ist in der Lage, bis zu sechs Apple Pro Display XDR – also 120.000.000 Pixel - anzusteuern.Die Standardversion des Apple Pro Display XDR wird in den USA 4.999 Dollar kosten. Für die Nanotextur-Ausführung verlangt Apple 1.000 Dollar mehr. Vergleichbare Bildschirme sollen nach Angaben des kalifornischen Herstellers etwa 43.000 Dollar kosten. Für den optional erhältlichen Vesa-Mount-Adapter berechnet Apple 199 Dollar, der Standfuß namens „ProStand“ kostet knapp 1.000 US-Dollar. Erhältlich sein wird das Apple Pro Display XDR im Herbst dieses Jahres.