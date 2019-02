Apple Watch – belächelt, verbessert, Marktführer

Die Anfänge: Ungewohnte Einschränkungen

Zu früh auf den Markt gebracht?

Mode? Nein, Fitness!

Heute: Apple, der Uhrenhersteller

Noch nicht einmal vier Jahre liegt der Verkaufsstart der Apple Watch zurück. Nach der Präsentation auf dem September-Event 2014 herrschte in den Foren und Kommentaren noch große Skepsis. Viele waren der Meinung, das Konzept sei zum Scheitern verurteilt – und Apple beantworte mit der Watch eine Frage, die niemand gestellt habe. Wir blicken in diesem Artikel zurück auf eine Erfolgsgeschichte, die Apple innerhalb kürzester Zeit zu einem der weltweit wichtigsten Uhrenherstellern machte. Ein beeindruckender Vergleich vorweg: Der iPod ebnete Apple einst den Weg für einen sagenhaften Aufstieg und jeder bringt mobile MP3-Player heute noch direkt mit Apple in Verbindung. Allerdings erzielte Apple selbst zur absoluten Hochphase (2008, 55 Millionen Geräte) geringere Umsätze, als es jetzt mit der Apple Watch der Fall ist.Wie damals beim ersten iPhone drehten sich auch die meisten Diskussionen zur Apple Watch um die ungewohnt kurze Akkulaufzeit. In der Tat sehen die von Apple genannten 18 Stunden mit einer Ladung erst einmal kümmerlich aus – in der Praxis zeigte sich jedoch, dass Apple mit sehr vorsichtigen Werten arbeitete. Die meisten Nutzer berichten, sehr viel länger als besagte 18 Stunden auszukommen, zwei ganze Tage sind keine Seltenheit. Ebenfalls ungewohnt war die Einschränkung, für die Verwendung einer Uhr auch ein iPhone zu benötigen. Dazu kam die Tatsache, keine richtigen Apps ausführen zu können. Interaktivität gab es nur für Apples eigene Angebote – angesichts des erfolgreichen App Stores recht unerwartet.Apple sah sich immensem Druck ausgesetzt, endlich wieder etwas Neues bringen zu müssen. Die Vorstellung des iPads lag im Jahr 2015 schon fünf Jahre zurück, die des iPhones gar acht. Möglicherweise kam die erste Generation der Apple Watch daher schlicht zu früh auf den Markt, denn überraschend schnell konnte Apple zahlreiche Kritikpunkte korrigieren. Ein Beispiel: Drittanbieter-Software. Waren Watch-Apps zunächst nur wenig mehr als Bilder, die das iPhone an die Apple Watch schickte, folgten schon mit watchOS 2 native Apps. Nur zwei Jahre nach Verkaufsstart erfolgte sogar die Ankündigung, native App-Entwicklung werde Vorschrift. Mit watchOS 3 zeigte Apple dann, dass auch sehr viel bessere Performance möglich gewesen wäre, denn die Startzeit von Apps sank massiv – wohlgemerkt auf der ursprünglichen Hardware und nicht nur auf den schnelleren Modellen. Apple konnte somit zahlreiche Baustellen software-seitig korrigieren.Die Apple Watch war von Anfang an mit zuverlässigen Sensoren zur Erfassung medizinischer Daten ausgestattet. Allerdings bewarb Apple dies erst mit der zweiten und dritten Generation der Apple Watch als wichtigste Funktion. Zunächst lautete der Plan, die Apple Watch als Modeartikel zu etablieren – angeblich brachten viele Kundenrückmeldungen Apple aber zum Umdenken und zur Neuausrichtung (siehe dieser Artikel: ). Spätestens mit der Apple Watch 4 ist gänzlich vergessen, wie die einstige Strategie lautete. Apple wird nicht müde, eine Geschichte nach der anderen mit medizinischem Hintergrund zu verbreiten. Ob es um Kunden geht, die von ihrer Uhr auf Herzprobleme aufmerksam gemacht wurden oder die Dank ihrer Apple Watch endlich mehr Bewegungsfreude an den Tag legen – erst mit dieser Ausrichtung erreichte Apple die Massen.Rund neun Millionen Apple Watches sollen es im vierten Quartal 2018 gewesen sein – Apple dominiert damit den Markt eindeutig. Im Gesamtjahr trugen 50 Prozent der verkauften Smart Watches ein Apple-Logo. Prozentual gesehen sank Apples Marktanteil damit zwar von 60 auf 50 Prozent, doch die abgesetzten Stückzahlen wuchsen. Dazu kommt, dass Apple wie üblich mit höheren Preisen arbeitet, pro verkaufter Uhr also mehr Gewinn anfällt. Auch die klassische Uhrenindustrie ist in Aufruhr, denn Apple erzielt mehr Umsatz als die gesamte Schweizer Uhrenindustrie. Diese versucht es nun mit neuartigen Konzepten, beispielsweise Hybridsystemen. Den Trend gab aber wohl Apple vor und ist nicht mehr so einfach vom Thron zu stoßen. Apple Watch 4 (Amazon)