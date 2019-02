Briefe an den "lieben Tim": Wie Apples Produktentwicklung durch Zuschriften beeinflusst wird

Umgang mit "Lieber Tim"-Mails

Apple Watch: Von Mode zu Health

Selbstverständlich sind Tim Cook und andere hochrangige Apple-Mitarbeiter nicht stundenlang damit beschäftigt, Support-Zuschriften zu beantworten. Zwar gab Tim Cook kürzlich an, er wende jeden Morgen rund eine Stunde auf, um Nutzerkommentare zu lesen – die große Masse an Zuschriften muss aber natürlich vom Kundendienst gestemmt werden. Dennoch gibt es viele Beispiele, bei denen Repliken direkt von einem der wichtigen Apple-Vertreter stammten. So wie einst Steve Jobs gerne einmal Mails direkt beantwortete, äußern sich bisweilen auch Cook und andere Management-Kollegen selbst. Ein Bericht beleuchtet , wie wichtig diese "Lieber Tim"-Mails für Apple sind – und wie dadurch schon mindestens eine große Strategieänderung ausgelöst wurde.Um die Massen an Nachrichten zu sortieren und weiterzuleiten, hat Tim Cook einen Assistenten – die Zuschriften landen dann entweder bei Cook persönlich, anderen Apple-Managern oder bei den verschiedenen Teams. Drei ehemaligen Mitarbeitern zufolge, auf deren Angaben jener Bericht basiert, handelt es sich um "viele Mails". Es werden also nicht nur ein paar einzelne E-Mails ausgewertet, stattdessen haben die Nachrichten für Apple hohen Stellenwert. Bei internen Veranstaltungen kommen die Kunden-Rückmeldungen ebenfalls oft zur Sprache.Als die erste Apple Watch vorgestellt wurde, lautete die eindeutige Zielrichtung noch, es handle sich um einen Mode-Artikel. Sowohl das Produktmarketing samt unzähliger Armband-Kombinationen, die Platzierung in Mode-Geschäften als auch die sündhaft teure Apple Watch Edition mit Goldgehäuse sollten den Anspruch unterstreichen. Die Kundenrückmeldungen fielen allerdings ganz anders aus. So erhielt Apple viele "Liebesbriefe", da die Apple Watch entweder zu mehr Fitness anregte oder gar medizinische Probleme offenlegte. Angesichts der Vielzahl gleich lautender Nachrichten fand bei Apple ein Umdenken statt. Dass der Fitness- und Gesundheitsaspekt nun so stark im Vordergrund steht, sei den vielen Mails an Apple geschuldet.