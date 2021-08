Apple Watch Titan nicht mehr lieferbar

Nicht mehr von Apple direkt

Wahrscheinlich kein kurzzeitiger Lieferengpass

Series 7 im Herbst

Apple experimentierte bei der Apple Watch schon oft mit unterschiedlichen Gehäusematerialen: Stets stand ein Aluminium- und Edelstahlgehäuse zur Auswahl – hingegen die allererste Watch bot Apple außerdem mit einem Gold-Gehäuse für 18.000 Euro an. Die Series 2, 3 und 5 war mit einem Keramik-Gehäuse zu haben – bei der Series 6 setzte Apple auf Titan als zusätzliche Gehäuseoption.Anders als die vorherigen Gehäuse-Varianten ist die Titan-Variante mit 100 Euro Aufpreis im Vergleich zur Edelstahl-Version nur mit einem kleinen Aufpreis verbunden. Wie viel Kunden sich für diese Materialoption entschieden, gibt Apple leider nicht bekannt.Auch in diesem Herbst wird Apple aller Wahrscheinlichkeit nach eine neue Generation der Apple-Uhr präsentieren: Die Series 7. Mit welchen Gehäuse- und Farboptionen die Series 7 erscheint, ist bislang noch unklar. Doch nun gibt es einen Hinweis, dass Apple wahrscheinlich von einem Titan-Gehäuse absieht – ungewöhnlich früh ist diese Variante nicht mehr verfügbar.In allen größeren geografischen Märkten lässt sich die Apple Watch nicht mehr mit einem Titangehäuse ordern oder in Apple Retail Stores abholen. Im Apple Online Store findet sich nur der Hinweis "derzeit nicht verfügbar":Dies ist in allen größeren Märkten, so zum Beispiel in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, der Fall.Apple äußerte sich aktuell noch nicht zur Liefersituation. Es ist aber davon auszugehen, dass es sich aufgrund der weltweit schlechten Verfügbarkeit nicht nur um eine temporäre Lieferverzögerung handelt. Bereits in der Vergangenheit war oft zu beobachten, dass bestimmte Konfigurationen von Apple-Produkten kurz vor einer möglichen Ablösung nicht mehr oder nur schlecht lieferbar waren.Im Herbst präsentiert Apple die Series 7 – und womöglich erstmals seit der Series 4 eine Änderung des Gehäusedesigns präsentieren. Laut diversen Quellen könnte Apple auf "abgeflachte" Gehäusekanten setzen, welche dem aktuellen iPhone-12-Lineup ähneln. Natürlich kommt auch ein verbesserten S7-Prozessor zum Einseatz – und gepaart mit einem etwas größeren Akku könnte Apple so die Batterielaufzeit der Uhr erhöhen.