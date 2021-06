Bloomberg zur Zukunft der Apple Watch: Apples Pläne für 2021 und darüber hinaus

Temperatursensor: Auf 2022 verschoben

Auch in diesem Herbst gibt es wieder eine neue Generation der Apple Watch, darin sind sich zumindest alle Seiten recht einig. Zu den wesentlichen Neuerungen der Series 7 sollen der schnellere Chip, ein verbessertes Display, Ultra Wideband sowie das neue Design mit abgeflachten Kanten zählen. Zwar werde die Uhr ein bisschen dicker, allerdings kaum wahrnehmbar – so bisherige Meldungen. In einem Artikel ist Bloomberg ausführlicher auf die Zukunft der Apple Watch eingegangen und diskutiert mehrere Änderungen, die erst in den kommenden Jahren anstehen. Manche davon waren angeblich schon für 2021 angedacht, lassen nun aber noch eine Weile auf sich warten.Eigentlich hatte Apple geplant, bereits mit der 2021er Generation der Apple Watch auch die Körpertemperatur des Nutzers zu messen. Daraus wurde jedoch nichts, denn laut Bloomberg muss Apple das Feature auf 2022 und somit die Series 8 verschieben.Zukunftsmusik bleibt aber leider vorerst ein Sensor zur Ermittlung der Blutzuckerwerte. Bloomberg zufolge forscht Apple zwar intensiv an der Thematik, weder für 2021 noch für 2022 sei die Technik aber ausgereift genug. Stattdessen handle es sich um ein Projekt, das erst "in einigen Jahren" Früchte tragen werde. Vorerst bleibt Diabetikern also weiterhin nicht erspart, auf herkömmliche Messmethoden zu setzen.Noch eine weitere Neuerung ist wohl erst Bestandteil des Produktjahres 2022. Zwar gilt es als weitgehend sicher, dass Apple eine "Adventure"- bzw. "Explorer"-Edition der Apple Watch plant, allerdings nicht für 2021. Wie es in früheren Berichten hieß, soll jene Version besonders stabil und unempfindlich gegen Einwirkung von außen sein (siehe ).Auf dem September-Event 2020 präsentierte Apple die "Apple Watch SE", den direkten Nachfolger soll es hingegen erst 2022 geben. Einen Jahrestakt wie bei der Hauptserie plant Apple demnach nicht, will aber generell an der Serie festhalten. Keine Angaben macht Bloomberg, ob Apple weiterhin zwei günstige Varianten nebeneinander anbietet, momentan sind dies die Apple Watch Series 3 und die Apple Watch SE