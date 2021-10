Apple Watch Series 7: Prosser stellt baldigen Marktstart in Aussicht

Markstart Mitte Oktober?

Produktionsprobleme bei der Apple Watch Series 7

Als Apple die neue Apple Watch Series 7 vor einigen Wochen vorstellte, hielt sich das Unternehmen auffällig vage hinsichtlich des Erscheinungsdatums. Während die Veröffentlichungstermine die ebenfalls präsentierten iPhones und iPads längst feststanden, hieß es bezüglich der smarten Armbanduhr lediglich "Später diesen Herbst erhältlich". Der Hinweis findet sich nach wie vor auf Apples Website. Kaufinteressenten müssen sich einem neuen Bericht zufolge aber nicht mehr allzu lange gedulden.Apple-Leaker Jon Prosser hat seine Einschätzung zum Marktstart der Apple Watch Series 7 bekanntgegeben . Demzufolge ist es in den nächsten Wochen soweit. Prosser erwähnt sowohl den voraussichtlichen Zeitraum für die Vorbestellphase als auch das mögliche Zeitfenster für die Veröffentlichung der Uhr. Apple gibt Kunden demnach ab nächster Woche die Möglichkeit, die Apple Watch Series 7 vorzubestellen. Er nennt dabei keinen konkreten Tag. Zum Vergleich: Die Vorbestellphase für das iPhone 13 begann an einem Freitag (17. September). Möglicherweise ist es bei der Apple Watch Series 7 ebenso – in dem Fall wäre der Termin in genau einer Woche (8. Oktober).Nach der Vorbestellphase soll die Apple-Uhr ab Mitte Oktober lieferbar sein, so Prosser. Auch hier gibt der Apple-Leaker keinen genauen Tag an, sondern nennt lediglich einen ungefähren Zeitraum. Prossers namentlich nicht genannten Quellen zufolge habe Apple damit begonnen, Pressevertreter und Influencer baldige Neuigkeiten bezüglich der Apple Watch Series 7 in Aussicht zu stellen. Es gehe dabei um Exemplare für Testberichte, die normalerweise noch vor dem offiziellen Verkaufsstart erscheinen.Über die Gründe für den verzögerten Marktstart der Apple Watch Series 7 gibt es nur Spekulationen. Zulieferer-Insider Ming-Chi Kuo beispielsweise sprach von Produktionsschwierigkeiten, die Apple mittlerweile aber behoben habe. Die normale Massenfertigung laufe seit ungefähr Mitte September auf Hochtouren. Dementsprechend könnte Prossers Einschätzung hinsichtlich des Marktstarts Mitte Oktober realistisch sein.