Spezifikationen der Apple Watch Series 7: Der S7-Chip, 32 GB Speicher und Gewichtszuwachs

Apple präsentierte die Apple Watch Series 7 zwar auf dem Event vor einigen Tagen, doch im Gegensatz zu iPhone 13 und Co. müssen sich Kaufinteressenten wohl noch eine ganze Weile gedulden. Während das Unternehmen bei den neuen iPhones und iPads Veröffentlichungstermine im September nannte, blieben die diesbezüglichen Informationen zur neuen Apple Watch vage. Bisher heißt es lediglich: "Kommt diesen Herbst". Trotzdem sind bereits Details bekanntgeworden, auf die Apple in den offiziellen Informationen zur Uhr nicht eingeht – darunter zum S7-Chip und dem verbauten Speicher.Nach der Präsentation der Apple Watch Series 7 kamen Spekulationen zum verbauten Chip auf. Zunächst vermuteten einige Experten, es handle sich praktisch um den gleichen SoC wie bei der Apple Watch Series 6. Neuesten Erkenntnissen zufolge soll es sich hingegen doch um eine neue Chip-Variante handeln, die einige Änderungen im Vergleich zum Vorgänger bereithält – wobei keine wirklich spürbaren Leistungsunterschiede zu erwarten seien.Der S7-Chip der Apple Watch Series 7 soll gegenüber der Apple Watch Series 5 und der Apple Watch SE Geschwindigkeitsvorteile von rund 20 Prozent bieten. Auch der verbaute SoC in der Apple Watch Series 6 von 2020 bot bereits eine entsprechende Performance wie der S7-Chip. Doch MacRumors zufolge hat Apple beim S7 dennoch einige Optimierungen vollzogen, um trotz des größeren und etwas helleren Displays eine gleichbleibende Akkulaufzeit zu gewährleisten. Prinzipiell handele es sich beim Chip der Series 7 aber um eine sehr ähnliche Variante wie in der Series 6.Beim verbauten Speicher soll sich im Vergleich zur Apple Watch Series 6 nichts geändert haben. Die Apple Watch Series 7 bietet demzufolge 32 GB Speicher – damit handelt es sich um die gleiche Speichermenge wie bei der Apple Watch Series 6 und der Apple Watch SE.MacRumors nennt zudem Details zum Gewicht der neuen Apple-Uhr. Die Apple Watch Series 7 ist demzufolge – ähnlich wie die Modelle des iPhone 13 – schwerer als die vorherige Generation. Der Gewichtszuwachs soll je nach Modell zwischen 5 und 10 Prozent im Vergleich zur Series 6 betragen. Während die kleine 41mm-Variante (Aluminium) rund 5 Prozent an Gewicht zulegt, sind es bei der großen 45mm-Version (Edelstahl) fast 10 Prozent.