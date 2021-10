Apple Watch Series 7: Genaue Abmessungen bekannt – Gehäusefarben sorgen für Unstimmigkeiten

Kaum Veränderungen bei den Maßen der Series 7

Series 7 (41 mm) Series 6 (40 mm) Höhe 41 40 Breite 35 34 Tiefe 10,7 10,7

Series 7 (45 mm) Series 6 (44 mm) Höhe 45 44 Breite 38 38 Tiefe 10,7 10,7

Nutzer kritisieren inkonsistente Auswahl an Farben

Die Vorstellung der Apple Watch Series 7 ließ viele Branchenbeobachter verdutzt zurück: So geisterten in den Wochen vor der Präsentation einige Gerüchte durch die Medien, dass das Unternehmen deutliche Änderungen vornehmen vornehmen würde. Einige Leaker wiesen auf eine durch klare Kanten geprägte Formsprache hin – und sollten damit nicht recht behalten. Nun liegen die offiziellen Maße der Uhr vor, die sich in dieser Hinsicht nicht allzu sehr von ihrer Vorgängerin unterscheidet. Außerdem kommentieren mehr und mehr potenzielle Käufer die Farbauswahl der Series 7 – und zeigen sich irritiert.Im Vorfeld der Präsentation der Series 7 waren die Spekulationen groß: Von vielen Seiten war zu hören, dass Apple erstmals weitreichende Designänderungen plane. Auch die Gehäusedicke bleibe nicht dieselbe: In manchen Rendering fiel diese um 1,7 Millimeter dünner aus, Mark Gurman von Bloomberg hingegen erklärte, dass die Tiefe ein wenig zunehmen werde. Mittlerweile gab Apple die Maße der Uhr bekannt: Die Displaygröße der neuen Generation wuchs bekanntlich um einen Millimeter im Vergleich zu den beiden Modellen der Series 6 an, ansonsten tat sich nicht viel – die Breite der 41-Millimeter-Variante der Series 7 legt um einen Millimeter zu. Die Tiefe liegt bei allen Versionen weiterhin bei 10,7 Millimeter und entspricht damit exakt der 2020er-Baureihe.Einige Interessenten einer Series 7 machen ihren Unmut über die Farbauswahl Luft – vor allem in den Sozialen Medien häuft sich die Kritik. So mussten die Aluminiumvarianten in Silber und Gold der Farbe Polarstern weichen, was nicht den Erwartungshaltungen mancher Nutzer entspricht. Silber und Gold sind nun lediglich Käufern der Edelstahlvariante vorbehalten. Das Graphit, welches Spacegrau ersetzt, beißt sich zudem mit einigen Armbändern, mit denen Apple die Uhr bewirbt: Das sogenannte „Gliederarmband“ sei nun farblich nicht länger auf das Gehäuse der Uhr abgestimmt.Auf Twitter und anderen Plattformen werden noch weitere Armbänder angeführt, die mit den neuen Uhrfarben nur schlecht harmonieren würden. Außerdem wird kritisiert, dass die Gehäusefarben der Series 7 im Vergleich zu Apple-Geräte wie dem iPad Air, den AirPods Max und dem iMac M1 aus der Reihe fallen.