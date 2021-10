Apple Watch Series 7: Erste Bilder zeigen die Uhr im Einsatz

Die ersten Fotos der Apple Watch Series 7

Das Fullsize-Keyboard der Series 7

Apple hatte die Apple Watch Series 7 zwar auf dem iPhone-Event im September angekündigt, noch immer ist aber nicht bekannt, wann sich die Uhr auch erwerben lässt. Der bislang stichhaltigste Hinweis stammt vom Modeanbieter Hermès, denn in einer Mail heißt es, Vorbestellungen seien ab dem 8. Oktober möglich. John Prosser geht von einem ähnlichen Zeitrahmen aus, seinen Informationen zufolge beginnt der Versand Mitte Oktober. Demnach würden sich wesentlich pessimistischere Einschätzung nicht bewahrheiten – "später im Herbst" kann in Apples Duktus nämlich auch Dezember bedeuten. Sofern die von Hermès und Prosser genannten Daten stimmen, dürfte die Ankündigung heute oder morgen erfolgen.Inzwischen sind auch Bilder einer Apple Watch Series 7 in freier Wildbahn aufgetaucht – genauer gesagt aus Kreisen eines Mobilfunkanbieters, der Testgeräte erhalten hatte. Zwar mussten die Fotos umgehend wieder entfernt werden, allerdings hatten schon viele interessierte Nutzer die Aufnahmen munter weiterverbreitet. Nachdem man bislang nur einen Blick auf Apples offizielles Marketingmaterial werfen konnte, handelt es sich nun um die ersten tatsächlichen Aufnahmen:Gut zu erkennen ist eine der neuen Funktionen, welche angesichts des vergrößerten Displays wurde: Während man zuvor Texteingaben nur per Diktat bzw. "Scribble" vornehmen konnte, gibt es fortan eine komplette Tastatur. Allerdings muss sich erst noch zeigen, ob die Mini-Tastatur auch wirklich zuverlässig arbeitet, denn die einzelnen Tasten sind dennoch ziemlich winzig. Wer bereits zu grobmotorisch für Software-Keyboards des iPhones veranlagt ist, dürfte sicherlich erst recht an der Uhren-Tastatur scheitern.Apple stattet normalerweise ausgesuchte Pressevertreter vorab mit Testgeräten aus. Wenn Bestellungen ab dem 8. Oktober möglich sein sollten, könnte es noch am selben Tag ausführlichere Testberichte – und eine ganze Fülle an Fotos und Videos zur neuen Uhrengeneration geben. Zumindest in der Vergangenheit fiel die Sperrfrist meist einige Tage vor Auslieferung.