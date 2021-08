Apple Watch Series 7: Runderneuerte Zifferblätter dank größerem Display?

Display-Zuwachs auf 41 und 45 Millimeter

Runderneuerte Zifferblätter – darunter "Infograph Modular"

Kantiges Design, mehr Speed, längere Akkulaufzeit

Apple blickt einem regelrechten Produktfeuerwerk im Herbst entgegen, sofern die bisherigen Gerüchte stimmen. Zusätzlich zum iPhone 13 sollen in den nächsten Wochen und Monaten demnach viele Neuheiten erscheinen – darunter die Apple Watch Series 7. Als Besonderheit wird bei der nächsten Watch-Generation ein größeres Display erwartet. Hinzu kommen sollen neue Zifferblätter, welche die größere Fläche des Panels optimal ausnutzen.Die Apple Watch Series 7 wächst im Vergleich zum Vorgänger. Das geht aus jüngsten Meldungen hervor. Statt der bisherigen 40 und 44 mm setzt Apple demzufolge künftig auf die Display-Größen 41 und 45 Millimeter. Was sich zunächst nach einem kaum spürbaren Zuwachs anhört, dürfte sich bei der entsprechenden App-Ausnutzung der Panel-Fläche dennoch direkt bemerkbar machen – vorausgesetzt, Apple passt die Zifferblätter an die hinzugewonnene Fläche an. Die letzte Änderung der Display-Größe liegt schon einige Jahre zurück: 2018 wechselte das Unternehmen mit der Apple Watch Series 4 zur aktuellen Display-Diagonale. Zuvor lag das Panel-Maß bei 38 und 42 Millimetern.Bloomberg-Journalist und Apple-Insider Mark Gurman berichtet in seinem aktuellen "Power On"-Newsletter ebenfalls von der Apple Watch Series 7 und deren voraussichtlich größerem Display. Gurman prognostiziert – ebenso wie die vorherigen Meldungen – zwei Größenvarianten mit 41 und 45 Millimetern. Zusätzlich zur wachsenden Fläche seien runderneuerte Watch Faces zu erwarten, die nicht einfach nur größer werden – vielmehr erweitere Apple deren Bedienelemente wegen des Zugewinns an Fläche, so Gurman.Das Zifferblatt "Infograph Modular" zählt laut des Bloomberg-Journalisten zu den Kandidaten für größere Veränderungen. Nutzer sehen darauf außer der Uhrzeit und dem Datum auch detaillierte Angaben bezüglich des Wetters und andere Informationen. Bei einem größeren Display hätte Apple neue Möglichkeiten, weitere Anzeigenelemente zu implementieren. Da es sich um Zifferblätter für die Panel-Flächen mit 41 und 45 Millimeter handelt, dürften die neuen Watch Faces exklusiv für die Apple Watch Series 7 erscheinen – ältere Modelle der Uhr blieben demnach außen vor.Außer dem Zuwachs an Displayfläche soll die Apple Watch Series 7 weitere Neuerungen am Gehäuse bieten. Apple verwendet Gerüchten zufolge ein kantiges Design, das an die aktuellen iPhone- und iPad-Pro-Modelle erinnert. Zudem wird mit Verbesserungen bei der Leistung und der Akkulaufzeit gerechnet. Das Unternehmen präsentiert die Apple Watch Series 7 voraussichtlich zusammen mit dem iPhone 13 im September.