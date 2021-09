Gurman: Apple Watch Series 7 kommt ohne Blutdrucksensor

Blutdrucksensor sorgt angeblich für Fertigungsprobleme

Mark Gurman widerspricht lakonisch, aber kategorisch

Apple hat Blutdruckmessung weiter im Blick

Mit jeder Generation der Apple Watch erweiterte Apple deren gesundheits- und fitnessbezogene Funktionen. Das dürfte bei der Apple Watch Series 7 nicht anders sein, allerdings ist bislang natürlich noch nicht bekannt, welche neuen Features der iPhone-Konzern implementiert. Patent- und Markenanmeldungen deuten allerdings darauf hin, dass die Möglichkeit der Blutdruckmessung ohne Manschette und zusätzliche Sensoren auf Apples Prioritätenliste sehr weit oben steht.Nikkei Asia meldete jetzt, dass die Apple Watch Series 7 tatsächlich über einen entsprechenden Blutdrucksensor verfügen wird (siehe ). Wegen damit verbundener erhöhter Anforderungen im Hinblick auf die Wasserdichtheit der Uhr komme es allerdings zu Problemen bei der Produktion. Diese seien einer der Gründe dafür, dass die Fertigung der neuen Generation des smarten Zeitmessers zwischenzeitlich unterbrochen werden musste und sich der Marktstart verzögere. Der in Diensten von Bloomberg stehende Journalist und ausgewiesene Apple-Experte Mark Gurman widerspricht dieser Meldung jetzt in einem zentralen Punkt.Auf Twitter reagierte Gurman kurz und knapp auf die Frage eines anderen Nutzers, der im Zusammenhang mit dem Blutdrucksensor auf den Bericht von Nikkei Asia verwiesen hatte. "No chance", lautete die kategorische Antwort. Zuvor hatte der Journalist gemeinsam mit seiner Kollegin Debbie Wu auf Bloomberg ebenso wie die japanische Tageszeitung über Apples Probleme bei der Fertigung der Apple Watch Series 7 berichtet. In der Meldung wurde ein Blutdrucksensor allerdings nicht erwähnt. Vielmehr gehe der zeitweilige Produktionsstopp wie von Nikkei Asia berichtet auf die Designänderungen zurück.Mark Gurmans Prognosen, so kurz sie zuweilen auch sein mögen, erweisen sich sehr häufig als zutreffend. Es darf somit als wahrscheinlich gelten, dass die Apple Watch Series 7 tatsächlich nicht über einen Blutdrucksensor verfügt. Für künftige Generationen des Handgelenkscomputers aus Cupertino ist das Thema aber nicht vom Tisch. Apple hat sich in diesem Zusammenhang bekanntlich bereits einige Patente gesichert, die jüngste Veröffentlichung einer entsprechenden Schutzschrift erfolgte im April dieses Jahres. Zudem ist Apple der größte Kunde des britischen Unternehmens Rockley Photonics, das sich auf derartige Sensoren spezialisiert hat (siehe ).