Apple Watch 7: Renderings zeigen, wie das neue Design wohl aussieht

Apple Watch Series 7 – Renderings

Erneutes Wachstum des Displays

Zu Design und Funktionalität der kommenden Apple Watch kursierten in den letzten Wochen bereits zahlreiche Berichte. Es gilt als sicher, dass Apple im September eine neue Generation der erfolgreichsten Smart Watch auf dem Markt präsentiert. Anders als bei der momentan aktuellen Version soll es diesmal aber wieder größere Neuerungen geben – denn auf den ersten Blick wird man eine Apple Watch Series 7 von einer Series 6 unterscheiden können. Apple wolle auf die Designsprache setzen, welche man bereits vom iPad Pro und des iPhone 12 kennt. Abgeflachte Kanten prägen das Erscheinungsbild jener Geräte, in Zukunft wohl auch das der Apple Watch.Neue Renderings zeigen, worauf man sich bald einstellen kann. Wie Phone Arena es tituliert, lautet das Moto "Flat Everything" – zumal angeblich auch beim Mac entsprechende Design-Wandlungen anstehen. Ob die digitale Krone der Apple Watch nun einen roten Ring erhält oder nicht, muss sich erst noch zeigen. Die Gehäuseform gilt hingegen als ausgemachte Sache:Wirft man einen Blick zurück auf die Produktgeschichte, so wäre eine Umstellung auf flache Kanten die bislang weitreichendste Designänderung. Seit dem Verkaufsstart der ersten Generation (Frühjahr 2015) gab es zwar mit der Series 4 größere Gehäuse, ansonsten aber nur moderate Anpassungen. Wie das folgende Vergleichsbild zeigt, herrscht wohl ab September wieder eine Design-Harmonie vor, die in den letzten Jahren nicht zu beobachten war.Die Displaygröße der Apple Watch Series 7 soll übrigens von 40 und 44 mm auf fortan 41 und 45 mm zulegen. 2015 hatte die Reise hingegen mit nur 38 und 42 mm begonnen – was nach minimalem Zuwachs klingt, bedeutet in der Praxis signifikant mehr nutzbare Fläche. Die Apple-Welt wartet indes noch immer darauf, dass Apple endlich Einladungen für die September-Veranstaltung verschickt. Als wahrscheinlichstes Datum kursiert derzeit der 14. September, neue Hardware ließe sich demnach ab dem 17. September vorbestellen.