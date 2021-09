Neues Feature und Design der Apple Watch Series 7 könnten Marktstart verzögern

Hersteller mit der Qualität der produzierten Einheiten unzufrieden

Apple Watch Series 7 mit Blutdruckmessung?

Seit Jahren weisen unterschiedliche Generationen der Apple Watch das gleiche Design auf – was nicht unbedingt ein Nachteil sein muss. So erkennen viele auf Anhieb, wenn der Träger einer Smartwatch auf Apple setzt. Nun möchte Cupertino aber einen etwas anderen Weg beschreiten und die Formsprache an Geräte wie dem iPhone oder iPad anpassen: Die Apple Watch Series 7 soll mehr Kante zeigen und in zwei neuen Größen auf den Markt kommen. Die Designänderungen scheinen zwei aktuellen Berichten zufolge aber mit einigen Problemen einherzugehen und könnten den vom Unternehmen geplanten Release-Termin ernsthaft gefährden.Laut Nikkei Asia leiteten die Hersteller der Series 7 vergangene Woche die Kleinserienfertigung ein – und stießen auf Schwierigkeiten: Einige Personen werden mit der Aussage zitiert, dass die Produktionsleistung nicht zufriedenstellend sei. Drei Quellen sprechen gar von einer enttäuschenden Qualität und führen dies auf die Komplexität des neuen Uhrdesigns zurück. Dieses unterscheide sich deutlich von dem der Vorgängergenerationen und sorge für Probleme bei der Montage von Elektronikmodulen, Displays und weiterer Komponenten.Nikkei Asia zufolge haben die Auftragsfertiger die Produktion „vorübergehend eingestellt“. Ein weiterer Grund für diese Entscheidung sei ein neues Feature: Das kommende Flaggschiffmodell könne den Blutdruck des Trägers ohne externe Geräte messen – ein entsprechendes Patent reichte Apple bereits im vergangenen Jahr ein. Aufgrund dieser Funktion gebe es erhöhte Anforderungen an die Wasserbeständigkeit der Uhr, was weitere Herausforderungen in der Produktion mit sich bringe. Mittlerweile äußert sich auch ein Artikel von Bloomberg zu der Angelegenheit: Der Bericht bestätigt Probleme bei der Produktion und verweist auf eine Quelle, die auf einen möglichen verspäteten Marktstart des neuen Produkts aufmerksam macht.