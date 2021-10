Apple Watch Series 7: Bilder des drahtlosen Diagnose-Docks aufgetaucht

Neuartiges Funkmodul für Apples interne Zwecke



Quelle: Anatel

Fotos zeigen Platzierung der Apple Watch auf dem Diagnose-Dock

Übertragungsrate liegt bei rund 200 Megabit pro Sekunde

Kurz nach der offiziellen Vorstellung der Apple Watch Series 7 wurde bekannt, dass der neue Handgelenkscomputer aus Cupertino über ein zusätzliches Funkmodul verfügt. Entsprechende Informationen über den Transmitter, welcher mit der Frequenz von 60,5 Gigahertz arbeitet, fanden sich in einer Veröffentlichung der US-amerikanischen Regulierungsbehörde FCC. Die Angaben in dem Dokument waren jedoch nicht sehr detailliert.Aus den Unterlagen der Federal Communications Commission ging allerdings hervor, dass die neuartige Funkschnittstelle ein spezielles proprietäres Dock benötigt, um sende- und empfangsbereit zu sein. Das nährte Vermutungen, Apple wolle das 60,5-Gigahertz-Modul ausschließlich für interne Zwecke nutzen, etwa um die Software einer Apple Watch Series 7 wiederherzustellen. Bestätigung fand dies, als Tester die ersten Exemplare der neuen Smartwatch in Händen hielten: Die aktuellen Handgelenkscomputer aus Cupertino verfügen nämlich nicht mehr über den bisher stets in der Armband-Aufnahme versteckten physischen Diagnose-Port (siehe ).Jetzt sind erstmals Fotos des speziellen Diagnose-Docks für die Apple Watch Series 7 aufgetaucht. Die in Brasilien erscheinende Zeitschrift MacMagazine entdeckte die Bilder in den Unterlagen der dortigen Regulierungsbehörde Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Diese erteilte nämlich nicht nur den verschiedenen Ausführungen des smarten Zeitmessers eine Zulassung, sondern genehmigte auch das entsprechende Dock. Neben einem Foto sind in den Dokumenten zwei Zeichnungen enthalten, welche die Platzierung des Handgelenkscomputers auf dem Gerät verdeutlichen. Zu erkennen ist darüber hinaus, dass dieses mithilfe eines USB-C-Ports an einen Mac angeschlossen wird.Wie bei für interne Zwecke vorgesehenen Werkzeugen üblich hat Apple auch beim Diagnose-Dock für die Apple Watch Series 7 keinen allzu großen Wert auf das Design gelegt. Welche genauen Aufgaben das Gerät erfüllen soll, ist den Anatel-Dokumenten nicht zu entnehmen. Die Übertragungsrate der Funkschnittstelle beträgt rund 200 Megabit pro Sekunde. Die Geschwindigkeit liegt somit deutlich unter der von USB 2.0 und reicht auch nicht an die Kapazität einer WLAN-Verbindung heran. Eine interessante Information lässt sich den brasilianischen Unterlagen ebenfalls entnehmen: Die Apple Watch Series 7 läuft in vier Fertigungsstätten vom Band, von denen sich drei in China und eine in Vietnam befinden.