Apple Watch Series 7: Apple nennt Voraussetzungen für Schnellladefunktion

Fast Charging: Series 7 lädt bis zu 33 Prozent schneller

Apple-Netzteile benötigen mindestens 18 Watt Leistung

Kompatibilität des Schnellladegeräts

Auch wenn Cupertino beständig Verbesserungen an der Apple Watch vornimmt – ein Akkuwunder ist die Uhr nicht. Die meisten Anwender kommen mit dem Gerät zwar über einen Tag, müssen sich aber nachts entscheiden, ob sie die Smartwatch aufladen oder ihren Schlaf protokollieren möchten. Einige Nutzer ist es daher dazu übergegangen, die Uhr bereits tagsüber in unregelmäßigen Abständen mit Energie zu versorgen. Für Besitzer der Series 7 ist das besonders komfortabel, da die Uhr mit einer Schnellladefunktion ausgestattet ist. Um diese in Anspruch nehmen zu können, bedarf es aber gewisser Voraussetzungen.Zu den neuen Eigenschaften der Series 7 zählt sogenanntes „Fast Charging“: Apple verspricht, dass die Uhr bis zu 33 Prozent schneller lädt und legt einen kompatiblen Ladepuck serienmäßig bei. Dieser wirkt auch hochwertiger als bislang: Die Series 7 erhält nun stets einen Ladepuck aus Aluminium, bislang musste die Alu-Variante der Uhr mit einem Plastik-Puck auskommen (siehe hier ). In etwa 45 Minuten soll die Watch von null auf 80 Prozent geladen werden. Allerdings müssen Nutzer hierfür eine Kleinigkeit beachten: Die Wahl des richtigen Netzteils ist entscheidend.Im Lieferumfang befindet sich kein Netzteil. Wie ein neues Support-Dokument nun enthüllt, erfordert das Schnellladen bestimmte Voraussetzungen. Wer einen Power Adapter von Apple mit USB-C-Anschluss sein Eigen nennt, sollte auf die Leistung des Zubehörs achten: Mindestens 18 Watt sind erforderlich, damit Fast Charging zur Anwendung kommt. Auch Angaben zu Produkten von Drittanbietern finden sich im Dokument: Unterstützt das Netzteil USB-PD (Power Delivery), so reicht eine Leistung von fünf Watt aus.Käufer der Series 7 aus Argentinien, Indien oder Vietnam gehen übrigens leer aus: Fast Charging steht für Kunden dieser Länder nicht zur Verfügung. Das Schnellladegerät kann auch separat im Apple Online Store erworben werden: Es ist zwar auch mit älteren Baureihen der Uhr kompatibel; Fast Charging bleibt jedoch der neuesten Generation vorbehalten.