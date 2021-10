Apple Watch Series 7 kommt ohne versteckten Diagnose-Port aus - Vermutungen bestätigen sich

Funkmodul ersetzt physische Diagnose-Schnittstelle



Der Diagnose-Port an einer Apple Watch Series 3

Quelle: MacRumors

Der Diagnose-Port an einer Apple Watch Series 3Quelle: MacRumors

Spezielles Dock aktiviert den Transmitter

Die Apple Watch ist im alltäglichen Gebrauch bekanntlich ein komplett kabelloses Gerät. Der Handgelenkscomputer aus Cupertino wird induktiv aufgeladen, Verbindung zur Außenwelt nimmt er ausschließlich per Bluetooth, WLAN und gegebenenfalls Mobilfunk auf. Dennoch verfügen die vernetzten Zeitmesser über eine Schnittstelle mit Kontakten, welche Apple in der unteren Aufnahme für das Armband versteckt und mit einer unscheinbaren Abdeckung versehen hat. Sie dient unter anderem Apple-Store-Mitarbeitern dazu, im Falle von Fehlfunktionen die Software des Geräts wiederherzustellen.Die Apple Watch Series 7, deren Auslieferung jetzt beginnt, kommt ohne diesen Diagnose-Port aus. Das entdeckten jetzt unter anderem die Tester von MacRumors und The Verge , denen Apple wie üblich bereits Exemplare zur Verfügung stellte. Damit bestätigen sich Vermutungen, welche auf im Vorfeld des Erscheinens veröffentlichten FCC-Unterlagen beruhten. Den Dokumenten zufolge verfügt die neue Generation des smarten Zeitmessers aus Cupertino nämlich über ein neuartiges Funkmodul in 60,5-Gigahertz-Technik (siehe ). Dieser Transmitter wird von Apple weder auf den Internetseiten noch im Online-Store erwähnt, ist also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließlich für interne Zwecke vorgesehen.Der Diagnose-Port aller bisherigen Generationen der Apple Watch wurde ebenfalls ausschließlich von Apple genutzt. In den Anfangszeiten des Handgelenkscomputers aus Cupertino gelang es findigen Drittunternehmen allerdings beispielsweise, das Gerät mithilfe der physischen Kontakte und eines Akku-Armbands mit zusätzlicher Energie zu versorgen und so die Laufzeit zu verlängern. Apple unterband das allerdings nach kurzer Zeit durch ein Update von watchOS und schob dadurch auch anderen denkbare Anwendungen der Schnittstelle einen Riegel vor. Das neue Funkmodul lässt sich ebenfalls nur von Mitarbeitern des Unternehmens nutzen. Es ist nämlich nicht ständig aktiv, sondern wird laut den FCC-Unterlagen erst durch ein spezielles Dock eingeschaltet. Es darf demzufolge als sicher gelten, dass Apple auch diese Art der Verbindung ausschließlich für interne Zwecke einsetzen und nicht für Drittanbieter öffnen wird.