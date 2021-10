MagSafe Duo: Keine Schnellladefunktion für die Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 7 mit Schnellladefunktion – aber nicht in allen Fällen

Kein Fast Charging mit dem MagSafe Duo

Ladegerät mit einigen Tücken

Das Konzept des MagSafe-Duo-Ladegeräts weiß durchaus zu gefallen: Es versorgt zwei Geräte gleichzeitig mit Energie. Mit einer der beiden Ladeflächen lässt sich jedes Qi-fähige Gerät aufladen, der ausklappbare Puck ist jedoch ausschließlich der Apple Watch vorbehalten. Wie sich nun zeigt, macht der Charger aber von einem wesentlichen Feature der neuen Apple Watch Series 7 nicht Gebrauch – und sorgt damit einmal mehr für Irritationen.Beim MagSafe Duo handelt es sich nicht gerade um ein Schnäppchen: Das Ladegerät kostet knapp 150 Euro, ein Netzteil findet sich im Lieferumfang jedoch nicht. Wer dieses ebenfalls noch kaufen muss, zahlt bei Apple 25 Euro für den 20-Watt-Power-Adapter – leistungsstärkere Netzteile ab 30 Watt erzielen aber deutlich kürzere Ladezeiten . Apropos kurze Ladezeiten: Cupertino spendierte der neuen Baureihe der hauseigenen Smartwatch eine Schnellladefunktion. Für diese bedarf es einiger Voraussetzungen ; das Unternehmen verspricht einen um 33 Prozent schnelleren Ladevorgang. Wer über einen MagSafe-Duo-Charger verfügt, geht jedoch leer aus.Zwar ist das Ladegerät grundsätzlich auch mit der Series 7 kompatibel, ein neu aktualisiertes Support-Dokument von Apple weist jedoch auf ein wichtiges Detail hin: Fast Charging ist mit dem MagSafe Duo ausgeschlossen. Apple geht in dem Dokument lediglich darauf ein, dass das Feature mit dem beigelegten USB-C-Ladekabel zur Verfügung steht.Damit dürfte das Zubehör in der Gunst potenzieller Käufer eher fallen – zumal es in letzter Zeit einige Male für Stirnrunzeln sorgte. So stellten einige Anwender ernüchtert fest, dass ein iPhone 13 Pro nicht plan auf dem Ladegerät aufliegt, wenn das Smartphone in einer Hülle steckt. Das beeinträchtigt zwar die Funktionalität im Regelfall nicht, sieht aber einigermaßen unschön aus. Auch die Tatsache, dass Apples hauseigenes 29-Watt-Netzteil, welches bis 2018 verkauft wurde, nicht mit dem MagSafe Duo kompatibel ist, sorgt für Unverständnis. Ob das Unternehmen an einer aktualisierten Version des Zubehörs arbeitet, ist nicht bekannt.