Apple Watch Series 7: Aktuelle Watch-Armbänder inkompatibel zur neuen Uhren-Generation?

Viele Watch-Armbänder nicht mehr verfügbar

Apple Watch Series 7 mit neuen Armband-Anschlüssen?

Das nächste Apple-Event ist weniger als eine Woche entfernt – und das Unternehmen trifft auch schon im hauseigenen Online-Store die Vorbereitungen für die kommenden Produktveröffentlichungen. Da Apple auf der Veranstaltung zusätzlich zum iPhone 13 aller Voraussicht nach auch die Apple Watch Serie 7 präsentiert, scheint das Unternehmen allmählich aktuelle Bestände an Uhrarmbändern im Store zurückzufahren. Einige Apple-Watch-Armbänder sind nicht mehr lieferbar.Wenn Apple bestimmte saisonale Armband-Kollektionen veröffentlicht (wie beispielsweise Frühjahrskollektionen oder die EM-Edition von vor einigen Monaten), ist es normal, dass die Modelle irgendwann zumindest zeitweise oder sogar dauerhaft nicht mehr verfügbar sind. Doch momentan lassen sich auch diverse Standardvarianten nicht mehr bestellen – darunter Milanaise-, Leder- und Solo-Loop in mehreren Farben. Je nach Land scheint es zudem unterschiedliche Bestände zu geben, sodass die Verfügbarkeit vom jeweiligen Apple Online Store abhängt.Die Apple Watch Series 7 bietet Berichten zufolge mindestens eine große Neuerung – die smarte Armbanduhr wird demnach in den beiden Größen 41 und 45 Millimeter erscheinen und somit aller Voraussicht nach auch über ein größeres Display verfügen. Zum Vergleich: Die Apple Watch Series 6 ist in 40 und 44 Millimetern erhältlich.Die fehlende Lieferbarkeit vieler Watch-Armbänder aus dem normalen Bestand (also keine Sonder-Editionen) könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Apples Watch Series 7 einen geänderten Armbandanschluss bereitstellt – und somit auch neue Armbänder benötigt. Im Zuge des erneuerten Gehäuses könnten bisherige Watch-Armbänder entsprechend inkompatibel zur neuen Apple-Watch-Generation sein. Wie es tatsächlich kommt, wird sich bald zeigen – Gewissheit herrscht nach Apples "California Streaming"-Event am 14. September, um 19 Uhr unserer Zeit geht es los.