Apple Watch Series 5 auseinandergenommen: Etwas größerer Akku, sonst fast identisch mit Series 4

Am vergangenen Freitag trafen die ersten Exemplare der Apple Watch Series 5 bei Kunden in aller Welt ein – auch wir nahmen das neue Modell unter die Lupe . Die neue Series 5 bringt ein Display mit, welches immer aktiv ist und sich nur abdunkelt, anstatt ganz auszugehen. In unserem Test funktionierte dies zwar grundsätzlich – bei Sonnenschein konnte man mit dem aktiven, aber abgedunkelten Display nicht mehr viel anfangen.Bei der Series 5 handelt es sich um ein eher moderateres Update – neben dem Always-On-Display kam noch eine Kompass-Funktion hinzu. iFixit hat das neue Modell nun komplett auseinandergebaut und fand auch bei den Innereien kaum Änderungen im Vergleich zur Vorversion. Apple will neben dem Magnetometer für den Kompass auch einen verbesserten Sensor zur Erkennung des Umgebungslichtes verbaut haben.Im Vergleich zur Series 4 verbaute Apple einen leicht vergrößerten Akku, welcher um 1,4 Prozent größer ist und statt 291.8 mAh nun 296 mAh mitbringt. In der Praxis dürfte sich dieser geringfügige Kapazitätszuwachs allerdings kaum bemerkbar machen:Die Series 5 lässt sich ähnlich schwer oder leicht demontieren wie die Vorgängerversion – zumindest ist für etwas versierte Bastler die Demontage ohne Beschädigung der Komponenten möglich. Daher gelangt iFixit auf einer Skala von 1 bis 10 zu einer Reparatur-Score von 6.