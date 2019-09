MTN Live-Test: Apple Watch Series 5 – Always-On bei Sonne enttäuschend

Unboxing

Vergleichsfotos von Series 2,3,4 und 5

Im Bild: Series 2, 3, 4 und 5

Fertigungsfehler?

Das Display

Links Series 4, rechts Series 5

Always On bei Sonne – enttäuschend

Always On – Die Zifferblätter

Kompass

Am Dienstag letzter Woche stellte Apple die Apple Watch Series 5 vor. Es handelt sich zwar im Vergleich zur Series 4 nur um ein moderates Update – trotzdem bringt die Series 5 interessante Neuerungen mit. Im MacTechNews.de Live-Test vergleichen wir die Series 5 mit den Vorgängergenerationen der Apple-Uhr und nehmen die neuen Funktionen genau unter die Lupe. Bei unserer Series 5 handelt es sich um die Aluminium-Version in Schwarz ohne Mobilfunk.An der Verpackung hat sich im Vergleich zur Series 4 nichts geändert – noch immer kommt das Band in einem separaten Karton daher.Wie schon bei der Series 4 wirkt das Gehäuse der Series 5 im Vergleich zur Series 2 und 3 deutlich schlanker. An den Materialien auf der Rückseite hat Apple bei der Series 5 nichts geändert – diese gleichen der Series 4.Bei unserer Apple Watch Series 5 ist im direkten Vergleich zur Series 4 der Abstand zwischen Gehäuse und digitaler Krone größer. Es ist unklar, ob es sich hier um einen Fertigungsmangel, einen Unterschied zwischen den Gehäusematerialien oder um eine bewusste Änderung von Apple handelt.Im direkten Vergleich mit einer ein Jahr alten Apple Watch Series 4 wirkt das Display der Series 5 etwas heller – aber auch etwas bläulicher. Es ist unklar, ob das Display der Series 4 an Leuchtkraft verloren hat oder ob das Display der Series 5 über mehr Leuchtkraft verfügt.Eines der großen neuen Features der Series 5 ist das Always-On-Display. Bei früheren Generationen aktiviert sich das Display erst, wenn man den Arm hebt – bei der Series 5 wird ständig im abgedunkelten Zustand das Zifferblatt gezeigt. Leider scheint dies aber nur in Räumen einen echten Mehrwert zu bieten: Bei Sonne ist auf dem Zifferblatt gar nichts zu erkennen.Ist die Always-On-Funktion aktiviert, dunkelt sich das Display nur ab und die Zifferblätter verändern sich, um Energie zu sparen. Bei den Vorversionen deaktiviert sich der Bildschirm komplett. Hier eine Übersicht, wie sich die Zifferblätter unterscheiden:Die Series 5 ist die erste Apple Watch mit einem eingebauten Kompass – beim iPhone steht schon seit vielen Generationen eine derartige Funktion bereit. Der Kompass auf der Watch funktioniert zuverlässig – natürlich nur, so lange sich keine starken Magnetfelder in der Umgebung befinden. Setzt man die Watch kurzzeitig einem starken Magnetfeld aus, dauert es bis zu fünf Minuten, bis der Kompass wieder verlässlich seinen Dienst verrichtet.Wir werden nun das iPhone 11 wie auch die Apple Watch Series 5 einige Tage im praktischen Einsatz testen und melden uns daraufhin mit einem ausgiebigen Fazit zurück.