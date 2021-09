Apple Watch 2 (2016): Goldener Prototyp aufgetaucht, der nie kam

LTE-Modul angeblich mit Ausfallrate von 60 Prozent

Rote Digitale Krone und goldfarbenes Edelstahlgehäuse

Apple präsentiert morgen im Rahmen des "California streaming"-Events aller Voraussicht nach die Apple Watch Series 7. Wie üblich werden die Nutzer dann wieder nicht nur die Wahl zwischen zwei Größen haben, sondern sich auch für eine Version mit oder ohne Mobilfunk entscheiden können. Letzteres ist seit einigen Jahren selbstverständlich, allerdings führte Apple die Cellular-Varianten des hauseigenen Handgelenkscomputers erst mit der Apple Watch Series 3 im Jahr 2017 ein.Ein vor Kurzem aufgetauchter früher Prototyp der Apple Watch Series 2 zeigt jetzt, dass Apple eine Uhr mit eigenem LTE-Modul bereits 2016 vorstellen wollte. Der Sammler und Twitter-Nutzer DongleBookPro ist auf nicht bekannte Art und Weise in den Besitz des Vorserienmodells gelangt und veröffentlichte vier Fotos der so nie auf den Markt gekommenen Apple Watch. Technische Schwierigkeiten führten seinem kurzen erklärenden Text zufolge dazu, dass Apple die Ausstattung des smarten Zeitmessers mit Mobilfunktechnik um ein Jahr auf die Apple Watch Series 3 verschieben musste. Angeblich lag die Ausfallrate des LTE-Modems in der Uhr bei 60 Prozent, zudem überhitzten ausnahmslos alle Exemplare sowohl der ersten als auch der zweiten Prototyp-Versionen. Das machte die Serienfertigung einer Cellular-Variante der Apple Watch Series 2 unmöglich.Der von DongleBookPro gezeigte Prototyp unterscheidet sich noch in zwei weiteren Punkten von der fertigen Apple Watch Series 2, welche im September 2016 erschien. Augenfällig ist die rote Stirnfläche der digitalen Krone. Diese Färbung setzte Apple ebenso wie das LTE-Modul erst bei der ein Jahr später präsentierten Apple Watch Series 3 ein. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Antwort des Twitter-Nutzers Ryan Simmons auf den Tweet von DongleBookPro: Er weist mit einem Foto darauf hin, dass Apple-Chef Tim Cook bereits 2015 eine Apple Watch mit roter Krone trug. Weitere Besonderheit des Prototyps ist das goldfarbene Edelstahlgehäuse. Eine solche Ausführung gab es erst bei der 2018 erschienenen Apple Watch Series 4, die Edelstahl-Ausführungen der Apple Watch Series 2 waren lediglich in Silver oder Space Black erhältlich.