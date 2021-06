Apple Watch Series 3: Bild eines Protoypen gibt Hinweis auf smarte Armbänder

Foto eines Prototypen der Apple Watch Series 3 aufgetaucht

Smartbands, die den Blutdruck messen

Patentanmeldungen weisen auf Smartbands hin

Wer ein neues Uhrenarmband für seine Apple Watch möchte, kann sich wohl kaum über eine zu geringe Auswahl beklagen: Sowohl Apple als auch Drittanbieter warten mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Modellen auf – der Kunde kann aus einer Fülle an verschiedenen Farben, Größen, Materialen und Preisklassen wählen. Die Armbänder erfüllen in der Regel ihren Zweck, bieten aber keinen funktionalen Mehrwert, welcher die Features der Smartwatch erweitert. Apple könnte aber tatsächlich an smartem Zubehör dieser Art gearbeitet haben.In unregelmäßigen Abständen tauchen im Internet Fotos von Prototypen von Apple-Geräten auf. So zeigen unlängst veröffentlichte Aufnahmen eine Apple Watch Series 5 mit einem schwarzen Keramikgehäuse (siehe ). Auch über Bilder eines nie erschienenen iPod touch 5 sowie des ersten iPod Touch mit OS X berichteten wir. Der Entwickler Giulio Zompetti nennt ebenfalls einige Prototypen sein Eigen – und teilte die Aufnahme eines Modells der Apple Watch Series 3, das es nie in den Handel geschafft hat.Jede Apple Watch verfügt über einen versteckten Anschluss, der für interne Tests und zu Diagnosezwecken verwendet wird. Das ist nicht weiter spektakulär – Zompettis Prototyp weist aber links und rechts neben dem Port weitere Anschlüsse auf, die an den Smart Connector moderner iPads erinnern. Der Entwickler behauptet, dass Cupertino möglicherweise an Smart Bands für eine frühere Version der Series 3 gearbeitet haben könnte. 9to5Mac sprach mit Zompetti in dieser Sache: Er erklärte, dass es sich wohl um ein Armband gehandelt habe, welches mit speziellen Sensoren den Blutdruck misst.Tatsächlich schürten einige Patentanmeldungen im Vorfeld zur Vorstellung der Apple Watch Series 3 Gerüchte zu diesem Thema. Diese griffen ebenfalls die Idee von intelligenten Armbändern auf, die eine Messung des Blutzuckerspiegels möglich machen sollten. Einem Bericht von Bloomberg zufolge forsche Cupertino zwar intensiv an einem solchen Feature, mit einer Realisierung sei aber erst „in einigen Jahren“ zu rechnen.