Apple AirPower: Video zeigt funktionierenden Prototyp

Funktionierender Prototyp

Herkunft unklar

Doch noch eine Ladematte von Apple?

Apple kündigte AirPower zusammen mit dem iPhone X und iPhone 8 im September 2017 an. Das Besondere an der Ladestation: Zwei Qi-Geräte und zusätzlich noch eine Apple Watch sollten sich völlig frei auf der Ladematte positionieren und laden lassen. Bei anderen Qi-Ladegeräten müssen die aufzuladenden Geräte meist präzise abgelegt werden. Ursprünglich sollte AirPower Anfang 2018 erscheinen – doch es kam anders.Bereits kurz nach der Präsentation entfernte Apple die meisten Hinweise bezüglich AirPower von der eigenen Webseite – doch auf den Packungen des Ende 2018 vorgestellten iPhone XS und iPhone XR fand sich dennoch Werbung zu AirPower. Das Handtuch schmiss Apple erst im März 2019, als Dan Riccio ankündigte, dass Apple das Projekt beerdigt. John Gruber von DaringFireball will auch den Grund kennen: Thermische Probleme beim Laden konnten die Apple-Entwickler nicht lösen.Apple-Sammler Giulio Zompetti veröffentlichte über Twitter ein Video , auf welchem eine Ladestation zu sehen ist, welche von der Gestaltung sehr an Apple AirPower erinnert – doch die obere Abdeckung der Ladematte fehlt offensichtlich. Auf der Ladematte positioniert Zompetti ein iPhone – und dies zeigt daraufhin eine Animation, welche auch auf der damaligen Produktpräsentation zu sehen war:Bei der damaligen Apple-Vorstellung war zu sehen, dass das iPhone nach der Animation den Ladezustand anderer Geräte anzeigt, welche gleichzeitig mittels AirPower aufgeladen werden.Natürlich kann nicht mit letzter Sicherheit festgestellt werden, ob es sich hierbei tatsächlich um einen echten Prototyp von Apple handelt – doch Zompetti zeigte bereits in der Vergangenheit diverse sehr seltene Vorseriengeräte. Zumindest die Animation wie auch die Gestaltung der Ladematte wirken authentisch.Vor zwei Monaten berichtete der gewöhnlich gut über Apple-Interna informierte Mark Gurman, dass Apple das Projekt Ladematte aber nicht vollständig abgeschrieben hat. Apple wolle das Feld nicht den Drittanbietern überlassen und forscht intern immer noch an drahtlosen Ladegeräten. Ob es sich hierbei allerdings nur um Forschung oder um eine konkrete Produktentwicklung handelt, lässt Gurman offen.