Apple TV+ schwächelt nach wie vor: Studie sieht Apple-Dienst weit abgeschlagen hinter Netflix und Co.

Netflix unangefochtener Spitzenreiter, TV+ weit hinten

Apple TV+ kommt nicht aus den Gängen

Apples Streamingdienst TV+ kommt auch über ein Jahr nach dem Marktstart nicht so richtig in die Gänge. Das geht aus einer Studie von JustWatch hervor. Obwohl das Unternehmen kräftig in selbstproduzierte Serien und Filme investierte, liegt TV+ beim Marktanteil in den USA demnach nicht nur weit hinter Branchenprimus Netflix. Auch alle anderen nennenswerten Konkurrenten schneiden besser als Apple ab.Die Grafik von JustWatch zeigt ein verheerendes Ergebnis für TV+. Ganze drei Prozent Marktanteil hatte der Apple-Dienst zwischen dem 1. Oktober und 31. Dezember 2020 in den USA. Hinter TV+ wird bereits kein einzelner Streaming-Anbieter mehr geführt, sondern nur noch „Andere“ – darin sind alle kleinen Dienstleister gebündelt, die keinen nennenswerten Anteile erreichten.Unangefochtener Marktführer ist nach wie vor Netflix. Der Streaming-Platzhirsch kommt auf 31 Prozent. Dahinter folgt Amazon Prime Video mit 22 Prozent. Die Top 3 der Rangliste komplettiert Hulu (14 Prozent), das in Deutschland nicht zur Verfügung steht. Nur unwesentlich geringer ist der Wert von Disney+ mit 13 Prozent Marktanteil. HBO Max erreicht den besten einstellige Wert. Der in Deutschland nicht angebotene Streaming-Dienst des amerikanischen Pay-TV-Senders hat 9 Prozent. Dem erst im Juli 2020 gestarteten Dienst Peacock von NBCUniversal gelingt mit 6 Prozent ebenfalls ein besseres Ergebnis als Apple TV+.Die Streaming-Suchmaschine JustWatch wertete Nutzungsdaten des vierten Quartals 2020 aus und berechnete daraus die Marktanteile. Da die einzelnen Streaming-Anbieter keine offiziellen Zahlen beisteuerten (und je nach Unternehmen ohnehin nicht bekanntgeben), handelt es sich um inoffizielle Hochrechnungen. Trotzdem gibt die Analyse einen guten Eindruck der Kräfteverhältnisse auf dem amerikanischen Streaming-Markt. Auch in früheren ähnlichen Studien schnitt Apple TV+ meist schlecht ab.JustWatch setzt sich zwar nicht mit den Gründen für die Platzierungen der einzelnen Anbieter auseinander, doch Apple TV+ dürfte immer noch unter den gleichen Nachteilen leiden, die in vorherigen Analysen und Umfragen schon thematisiert wurden. Dazu zählt der im Vergleich zur Konkurrenz nach wie vor geringe Content-Umfang an Serien und Filmen. Auch das User Interface steht bei vielen Nutzern in der Kritik. Sowohl visuell als auch von der Bedienung her liegt es demnach hinter Konkurrenten wie Netflix. Es bleibt abzuwarten, ob Apple die Kunden mit einer erneuten Content-Offensive und UI-Optimierungen in Zukunft besser überzeugen kann.