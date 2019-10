Premiere von "The Morning Show": Drei Folgen erscheinen am 1. November

Jeweils freitags eine Folge



Jennifer Aniston (links), Tim Cook und Reese WitherspoonFoto: Apple

Die Welt des Frühstücksfernsehens

Machtkämpfe hinter der Fassade

Komaglotzer schauen erst einmal in die Röhre: Apple wird die Serie "The Morning Show" nicht am Stück veröffentlichen, wenn am 1. November der hauseigene Streamingdienst Apple TV+ startet. Zunächst erscheinen lediglich drei Folgen, anschließend gibt es Jennifer Aniston und Reese Witherspoon in wöchentlichen Häppchen: Jeweils freitags wird eine weitere Episode freigeschaltet.Das gab Apple bei der Premierenfeier der Serie in New York bekannt. Das Unternehmen setzt bei "The Morning Show" also offenbar auf eine an das traditionelle lineare Fernsehen angelehnte Veröffentlichungsstrategie. Das ist zwar untypisch für Streamingdienste, allerdings erscheinen auch bei Netflix und Amazon Prime Video gelegentlich nicht alle Folgen einer Serie zur gleichen Zeit, sondern im Wochenrhythmus. Zuletzt war das beispielsweise unter anderem bei "Star Trek: Discovery" der Fall.Bei der Premiere im "Lincoln Center for the Performing Arts" in New York präsentierten Jennifer Aniston und Reese Witherspoon "The Morning Show" gemeinsam mit Apple-CEO Tim Cook. Die Serie wirft Apple zufolge einen Blick hinter die Kulissen der hart umkämpften Welt des US-amerikanischen Frühstücksfernsehens. Die beiden Hollywoodstars Aniston und Witherspoon spielen darin zwei "komplizierte" Frauen, die im Minenfeld derartiger TV-Produktionen bestehen müssen."The Morning Show" basiert auf einem Buch von Brian Stelter und beleuchtet unter anderem die Machtkämpfe, welche hinter den Fassaden einer fiktiven Morgensendung toben. Neben Jennifer Aniston, die bei der Serie auch als ausführende Produzentin verantwortlich zeichnet, und Reese Witherspoon sind in weiteren Hauptrollen Steve Carell, Billy Crudup und Mark Duplass zu sehen. Die Drehbücher schrieb Kerry Ehrin, Regie führte Mimi Leder. "The Morning Show" wird gleichzeitig in über 100 Ländern verfügbar sein. Apple TV+ kostet 4,99 Euro pro Monat, in diesem Preis ist die Familienfreigabe enthalten. Wer ab 1. November ein nach dem 10. September erworbenes Apple-Gerät (iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch oder Mac) registriert, kann den Streamingdienst ein Jahr lang kostenlos nutzen.