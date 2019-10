Apple TV+ kostenlos zum Apple-Music-Abo für Studenten

Noch keine direkte Bestätigung von Apple

Ein Jahr kostenfrei bei Anschaffung eines Apple-Gerätes

Apple baut seine Dienste-Sparte immer weiter aus. In zwei Tagen startet der Apple-Streaming-Dienst "Apple TV+" mit vielen eigens für den Dienst produzierten Serien. Mit iOS 13 und macOS Catalina kam Apple Arcade auf den Markt: Ein Spiele-Abo-Dienst, bei dem gegen eine monatliche Gebühr (5 Euro) mehr als 50 Games ohne Werbung und In-App-Käufe gespielt werden können. Nun geht Apple einen ersten zaghaften Schritt in Richtung " Dienste-Bundles ".Die Schauspielerin Hailee Steinfeld, welche ab Freitag in der Apple-Serie "Dickinson" zu sehen ist, gab über ihre Instagram-Seite bekannt, dass es nun ein interessantes Angebot für Studenten gibt: Abonnieren Studenten Apple Music für 4,99 Euro (Normalpreis ohne Studentenausweis: 9,99 Euro) pro Monat, erhalten diese kostenlos ein Abonnement von Apple TV+. Dies kostet normalerweise nach der 7-tägigen Testphase ebenfalls 4,99 Euro im Monat. Es ist nicht klar, ob es sich hierbei um ein zeitlich beschränktes Angebot handelt.Noch gibt es keine direkte Bestätigung von Apple. Auf den Apple-Music-Seiten ist zu diesem neuen Angebot bislang nichts zu lesen. Ebenso unklar ist, ob Apple zukünftig plant, dieses Modell auch auf die regulären Apple-Music-Abos auszudehnen oder ob hier gezielt Studenten für Apple TV+ gewonnen werden sollen.Unabhängig davon erhalten Käufer eines iPads, iPhones, Macs, Apple TVs oder iPod touch ein Jahr lang kostenlos Apple TV+. Dies gilt nicht nur für den Käufer, sondern für die gesamte Familie. Sollte Apple dieses Modell beibehalten, könnte die Abo-Gebühr in größeren Familien vollständig entfallen, wenn regelmäßig Apple-Geräte angeschafft werden.