Apple TV+: „Foundation“ mit Teaser und Veröffentlichungsdatum, 25 Daytime-Emmy-Award-Nominierungen

Truth Be Told

Der Therapeut von nebenan

The Morning Show

Foundation

Sci-Fi-Epos „Foundation“ startet am 24. September

Foundation-Trilogie

The Terror

Chernobyl

Sechs Produktionen, 25 Nominierungen

Long Way Up

Vier Freunde und die Geisterhand

Ghostwriter

Helpsters

Helpsters helfen dir

Stilles Wasser

Hier sind wir: Anleitung zum Leben auf der Erde

Vier Freunde und die Geisterhand

Snoopy im All

Apples hauseigener Streamingdienst gewinnt ständig neue Inhalte hinzu: Ab August ist die zweite Staffel vonzu sehen, im November gibt es einen Neuzugang: Die Comedy-Seriebehandelt die unkonventionelle Beziehung zwischen einem Psychiater und dessen Patienten. Im September warten ebenfalls hochkarätige Produktionen auf die Abonnenten: Die zweite Staffel vongeht an den Start, außerdem kommen Science-Fiction-Fans dankauf ihre Kosten.Das literarische Schaffen des Isaac Asimov ist überaus beeindruckend. Bekannt ist vor allem der von ihm veröffentlichte Foundation-Zyklus: Die Sci-Fi-Bücher nehmen sich des Untergangs eines galaktischen Imperiums und des anschließendes Aufbaus einer interstellaren menschlichen Zivilisation an. Apple sicherte sich bereits 2018 die Rechte an einer Serienadaption, die ihr Augenmerk wohl auf dielegt. Am 24. September sind die ersten drei Folgen der ersten Staffel zu sehen, die weiteren sieben Folgen erscheinen wie üblich im Wochenrhythmus. Das Staraufgebot kann sich sehen lassen: Der britische Schauspieler Jared Harris () schlüpft in die Rolle des Mathematikers Hari Seldon; Lee Pace und Lou Llobell sind ebenfalls zu sehen. Ein neuer Teaser soll einen Vorgeschmack auf die kommende Serie geben:Die Daytime Emmy Awards prämieren besondere Leistungen im Bereich der TV-Produktionen. Die Gewinner der diesjährigen Veranstaltung werden am 17. und 18. Juli bekannt gegeben. Unter den Nominierten finden sich etliche Inhalte des Apple-Streamingservices: Die Serien(im Original),sowievereinen insgesamt 25 Nominierungen auf sich. Vor allem das für Kinder aufbereitete Angebot scheint bei der Jury in Los Angeles zu punkten: Bereits im vergangenen Jahr erhielten einschlägige Serien 17 Nominierungen;undheimsten gar einen Preis ein.