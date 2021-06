Kurz: Apples Kampf gegen Rassismus – 5 Millionen Dollar für Hochschulen +++ Neue Comedy-Serie für Apple TV+

Apple stellt 5 Millionen Dollar für „HBCUs“ zur Verfügung

Im Januar dieses Jahres sorgte Apple mit einer Ankündigung für Aufsehen: Die mit 100 Millionen US-Dollar dotierte „Racial Equity and Justice Initiative“ macht es sich zur Aufgabe, Rassismus zu bekämpfen. Im Fokus stehen unter anderem sogenannte „HBCUs“ („Historically Black Colleges and Universities“). Wie USA Today berichtet, lässt Apple vier dieser Hochschulen nun insgesamt fünf Millionen Dollar zukommen: Die Alabama A&M University, die Howard University, die Morgan State University und die Prairie View A&M University dürfen sich über entsprechende Zuwendungen freuen. Cupertino zahlt die Fördergelder über einen Zeitraum von drei Jahren aus. Die Universitäten sollen so in der Lage sein, Kurse über Hardwaretechnologie und Prozessorarchitekturen anzubieten und Studenten auf eine Karriere in der Tech-Branche vorzubereiten. Außerdem dienen die Zuschüsse der Auszahlung von Stipendien und räumen Studenten die Möglichkeit ein, Praktika bei Apple zu absolvieren.Apple versorgt den hauseigenen Streamingdienst regelmäßig mit neuen Inhalten. So wird ab dem 17. September die zweite Staffel der beliebten Drama-Seriezu sehen sein (siehe ). Zwei Monate später betritt eine gänzlich neue Produktion die Bühne: Die Comedy und achtteilige Mini-Serie(im Original) handelt von dem Psychiater Dr. Isaac Herschkopf (gespielt von Paul Rudd) und seinem Patienten Marty Markowitz (Will Ferrell). Der Arzt nimmt dabei immer mehr Einfluss auf Markowitz' Leben – die Geschichte soll auf einer wahren Begebenheit beruhen. Die ersten drei Folgen stehen am 12. November zur Verfügung.Ferner gibt es Neuigkeiten zur zweiten Staffel von: Apple veröffentlichte hierzu einen Teaser.Fans der Anthologie-Serie erhalten ab dem 20. August Nachschub. Die Reporterin Poppy Parnell taucht in einen neuen Fall ein, der mit ihrem Jugendfreund und Medienmogul Micah Keith zusammenhängt. Neue Folgen erscheinen, wie bei Apple TV+ üblich, immer freitags.