Apple Pay in Deutschland: Apple aktualisiert Support-Artikel - Start voraus?

Tim Cook kündigte überraschend auf der Quartalskonferenz im Juli zu den Apple-Geschäftszahlen den Deutschland-Start von Apple Pay für das Jahr 2018 an – einen genauen Termin nannte Apple aber nicht. Auch auf dem iPhone-Event vor einigen Wochen wurden keine Neuigkeiten zu Apple Pay in Deutschland veröffentlicht. Zumindest gaben einige Banken bekannt , Apple Pay in Deutschland zum Marktstart zu unterstützen.Vor wenigen Tagen übersetzte Apple einen Artikel zu Apple Pay Cash ins Deutsche und beschreibt darin, wie sich Anwender mittels des Apple Pay Cash Geld via iMessage zusenden können. Apple Pay Cash steht allerdings bisher nur in den USA zur Verfügung. In anderen Ländern, in denen Apple Pay unterstützt wird, steht Apple Pay Cash nicht zur Verfügung.In dem Artikel werden die Voraussetzungen für Apple Pay Cash erläutert: Man muss mindestens 18 Jahre alt sein, ein iOS-Gerät mit iOS 11.2 oder neuer oder eine Apple Watch mit watchOS 4.2 einsetzen und über eine mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung gesicherte Apple-ID verfügen. Außerdem muss der Anwender über einen Wohnsitz in Deutschland verfügen, um den Dienst nutzen zu können.Die Übersetzung des Artikels könnte auf zwei Neuigkeiten hindeuten: Der Apple-Pay-Start in Deutschland könnte kurz bevorstehen und Apple könnte in Deutschland direkt zum Marktstart auch Apple Pay Cash unterstützen.Allerdings sind dies nur Spekulationen – ältere Support-Artikel zu Apple Pay wurden schon Anfang des Jahres ins Deutsche übersetzt, obwohl zu diesem Zeitpunkt Apple Pay in Deutschland noch nicht einmal angekündigt war.