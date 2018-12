Apple Pay ab sofort in Deutschland ist freigeschaltet

Die Händler: Von Aldi bis zu Vapiano

Es zählt die Bankenunterstützung

Sparkassen und Ing Diba erst im nächsten Jahr

Banken-Übersicht – sowie Fragen und Antworten

Die Geräte: Vom Mac bis zur Apple Watch

Zwischen der Ankündigung zahlreicher Banken, Apple Pay werde "sehr bald an den Start gehen", verging mehr Zeit als gedacht. Vor über einem Monat hatte Apple die deutschen Produktseiten aktiviert und darauf zahlreiche Partner genannt, welche seitdem die Unterstützung des Bezahldienstes auch aktiv bewerben. Vier Jahre nach der ersten Vorstellung von Apple Pay und fünf Monate nach Apples offizieller Ankündigung ist es nun aber so weit: Apple und die Banken legten den Software-Schalter um und aktivierten Apple Pay für Deutschland. Ab sofort ist es daher möglich, bei unzähligen Anbietern direkt per iPhone oder Apple Watch zu bezahlen, erklären die ersten Finanzinstitute auf entsprechenden Seiten (Etwa Deutsche Bank und HypoVereinsbank ).Apple listet auf seiner Seite zum Bezahldienst in Deutschland eine Menge Shops und Ladenketten auf, die den neuen Zahlmodus unterstützen. Neben beiden Aldi-Regionen finden sich die Berliner Verkehrbetriebe dort genauso wieder wie die Apple-Händler Gravis und Cyberport. Die Liste erstreckt sich bis hin zu McDonalds und Vapiano. Auch in vielen Apps lässt sich per Apple Pay bezahlen, etwa den Reise-Anwendungen von Easyjet, Flixbus, Ryanair, Booking.com und Hotels.com sowie den Schweizer Bahnbetrieben (SBB).Wer zum Kreis derer zählt, die Apple Pay hierzulande fortan nutzen können, hängt in den meisten Fällen aber weniger vom Geschäft als von der Bank ab. Technisch gesehen ist jede Verkaufsstelle mit NFC-Lesegeräten auch in der Lage, Transaktionen via Apple Pay abzuwickeln. Wer bereits eine Kreditkarte oder EC-Karte zum kontaktlosen Bezahlen verwendet, kann in Zukunft das iPhone oder die Apple Watch an selbiges Kassensystem halten. Allerdings bedarf es dazu der Karte einer Bank, sich sich Apple Pay angeschlossen hat und Kunden Zugang zu Apples Bezahlsystem bietet.Dies trifft beispielsweise nicht auf die Sparkassen zu, die frühestens im nächsten Jahr auch Apple Pay unterstützen (siehe ). Aus der kompletten Verweigerung der Diba wurden indes auch etwas freundlichere Töne samt Eingeständnis, sich zu frühzeitig festgelegt zu haben. Die Bank hat angekündigt, in 2019 den Dienst zu unterstützen.Einen aktuellen Marktüberblick der teilnehmenden Banken sowie namhafter Geldhäuser, die bereits Ablehnung signalisierten, bietet unsere große Übersicht ( ). Gleichzeitig haben wir auch die häufigsten Fragen zusammengetragen und beantworten diese in folgendem FAQ-Artikel: Apple Pay, Fragen und Antworten Nicht mit allen Apple-Geräten funktioniert Apple Pay, aber mit den meisten. Das gilt insbesonders für alle iPhones ab dem iPhone 6. Das iPad ist ab der fünften Generation kompatibel, die mini-Variante ab Version 3, dasselbe gilt für das iPad Air 2 und alle iPad-Pro-Modelle. Zudem lassen sich alle Serien der Apple Watch mit Apple Pay verwenden. Wer einen Mac mit Touch ID sein eigen nennt (MacBook Pro 15" ab 2016, sowie 13" mit vier Thunderbolt-Anschlüssen, MacBook Air 2018), kann damit direkt per Apple Pay bezahlen. Bei den Pro-Modellen befindet sich der Sensor ganz rechts auf der Touch-Bar, beim Air rechts neben den Funktionstasten – in beiden Fällen verbirgt er sich hinter dem Einschaltknopf. Mac-Modelle ohne Touch ID, die nach 2012 eingeführt worden sind, können Apple Pay nur gemeinsam mit einem kompatiblen iPhone oder einer Apple Watch verwenden. Für die Verwendung von Apple Pay mit einem Mac stellt Apple eine Supportseite zur Verfügung.