Apple Pay & NFC-Chip im iPhone: EU leitet Wettbewerbsverfahren gegen Apple ein

EU-Kommission: Apples Praktiken sind wettbewerbswidrig

Apple droht eine empfindliche Geldbuße

Apples Geschäftsgebaren steht seit geraumer Zeit gleich in mehrfacher Hinsicht unter strenger Beobachtung durch die EU-Kommission. Neben den Richtlinien des Unternehmens für iOS App Store und In-App-Käufe betrifft das unter anderem auch Apple Pay und die mit dem Zahlungsdienst aus Cupertino verbundenen Einschränkungen im Zusammenhang mit der NFC-Schnittstelle der iPhones. Die zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager treibt deswegen bereits seit 2020 eine Untersuchung voran, weil sie den Verdacht hegt, dass Apples Praktiken wettbewerbswidrig sind.Im Kern geht es dabei um Apples Weigerung, anderen Zahlungsdienstleistern den Zugriff auf den NFC-Chip der hauseigenen Smartphones zu ermöglichen. Banken und Kreditkartenunternehmen können daher in ihren Apps keine kontaktlosen Transaktionen anbieten. Laut einem Bericht der Financial Times (Bezahlschranke) verfügt die EU-Kommission nun offenbar über hinreichende Belege, um Apple in diesem Zusammenhang wegen wettbewerbswidriger Praktiken zu bestrafen. Der kalifornische Konzern verhalte sich Erkenntnissen der EU-Kommission zufolge unfair, weil er ganze Gruppen von Unternehmen wie etwa PayPal und führende Geldinstitute von seinem mobilen Zahlungssystem ausschließe, schreibt die Londoner Tageszeitung.Die offizielle Bekanntgabe der Anschuldigungen und die juristisch erforderliche "Mitteilung der Beschwerdepunkte" an Apple könnten bereits in der kommenden Woche erfolgen. Dem kalifornischen Unternehmen wird anschließend Gelegenheit gegeben, die Untersuchungsakten der EU-Kommission einzusehen, sich schriftlich zu äußern oder auch eine Anhörung zu beantragen. Sollte Apple die Vorwürfe der Brüsseler Wettbewerbshüter nicht entkräften, droht dem Konzern eine Geldbuße in empfindlicher Höhe von bis zu zehn Prozent seines weltweiten jährlichen Umsatzes. Darüber hinaus könnte die EU-Kommission die Öffnung der NFC-Schnittstelle verfügen. Apple wird in diesem Fall aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Europäischen Gerichtshof anrufen. Eine endgültige Entscheidung in dieser Angelegenheit dürfte folglich noch einige Zeit auf sich warten lassen.