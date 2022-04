Apple Pay: Apple schützt besser vor Betrug

Apple Pay nimmt eine "Betrugsbewertung" vor

Neue Präventionsmaßnahme nicht für alle Kreditkarten

Apple schützt Nutzer des hauseigenen Zahlungsdienstes in bestimmten Fällen nach eigenen Angaben ab sofort besser vor Kreditkartenbetrügereien. In der Wallet-App erhalten iPhone-Besitzer seit gestern einen entsprechenden Hinweis mit dem Titel "Verbesserte Betrugsprävention". Die neuen Maßnahmen kommen bei Online- und In-App-Käufen mit Apple Pay zum Einsatz, sie gelten vorerst nur bei bestimmten Zahlungskarten, welche mit dem Service aus Cupertino verknüpft sind.Apples kurzer Erklärung zufolge nimmt das Phone bei Bezahlvorgängen automatisch eine "Betrugsbewertung" vor, welche dann dem jeweiligen Kartenanbieter oder Zahlungssystem übermittelt wird. In die Analyse fließen unter anderem die Apple-ID, Informationen zum genutzten Gerät sowie der aktuelle Standort ein, letzterer jedoch natürlich nur, wenn der Ortungsdienst aktiviert ist. Einzelheiten zum Verfahren nennt Apple in dem Hinweis in der Wallet-App allerdings nicht. Dem Kartenherausgeber werden zudem naturgemäß Details zur Transaktion mitgeteilt, beispielsweise Betrag und Währung sowie Datum und Uhrzeit. Die verbesserte Betrugsprävention ist automatisch aktiv und lässt sich nicht abschalten.Derzeit unterstützen offenbar noch nicht alle Kreditkartenanbieter die neue Schutzfunktion. Auf Twitter und in Foren berichten Nutzer, dass die erweiterte Betrugsprävention nur bei VISA-Karten zum Tragen kommt. Zudem ist sie derzeit angeblich ausschließlich bei Debitkarten dieses Anbieters aktiv. Bei einem Test der MacTechNews-Redaktion präsentierte die Wallet-App Apples Hinweis auch für eine vollwertige VISA-Kreditkarte. Bei einer ebenfalls auf dem iPhone hinterlegten Mastercard hingegen erschien dieser nicht. Das könnte sich allerdings in nächster Zeit noch ändern, denn Apple scheint das neue Sicherheitsfeature für Apple Pay nach und nach zu aktivieren. Ob die verbesserte Betrugsprävention auf ihrem Gerät bereits zum Einsatz kommt, erfahren iPhone-Besitzer spätestens beim ersten Online- oder In-App-Kauf, welchen sie mit Apple Pay und einer kompatiblen Karte abwickeln.