Apple Music: Übertragung von Live-Konzerten +++ Streamingdienst kommt nativ in Audi-Modelle

Quelle: Audi

Mit der jüngst erfolgten Einstellung des iPod ging bei Apple eine mehr als 20 Jahre währende Ära zu Ende. Der 2001 erschienene erste kompakte Musikplayer mit diesem Namen sorgte für einen kometenhaften Aufstieg des vormals reinen Computerherstellers (siehe ). Zudem begründete er zusammen mit iTunes und dem iTunes Store den von Apple bis heute gepflegten Anspruch, ein sehr „musikalisches“ Unternehmen zu sein. Zu den vielfältigen Aktivitäten des kalifornischen Unternehmens gehörte fast zehn Jahre lang auch die Veranstaltung von Konzerten im Rahmen der 2007 gestarteten Reihe namens „iTunes Festival“. Die Events wurden per Internet live aus London übertragen.Vor sechs Jahren stellte Apple den zwischenzeitlich in „Apple Music Festival“ umbenannten Service ein. Jetzt kommt es zu einer Neuauflage, allerdings in leicht abgewandelter Form: Am morgigen Freitag, den 20 Mai startet „Apple Music Live“. Die Premiere der Übertragung von Konzerten im Streamingdienst aus Cupertino bestreitet der englische Singer-Songwriter Harry Styles. Der unter anderem für seinen Hit „Sign of the Times“ bekannte Künstler tritt ab 21 Uhr Ortszeit (deutsche Zeit: 3 Uhr morgens am 21. Mai) in der New Yorker UBS Arena auf.Die komplette Show ist live, exklusiv und ohne zusätzliche Kosten auf Apple Music zu hören. Das kündigte Apple auf Twitter an. Das Konzert bildet dem Tweet zufolge den Auftakt für eine neue Reihe, in deren Verlauf zahlreiche weitere bekannte Sänger und Gruppen auf Apple Music live zu hören sein werden. Ob der Auftritt von Harry Styles anschließend auf Abruf zur Verfügung steht, ist derzeit nicht bekannt. Die Namen weiterer Künstler hat Apple ebenfalls noch nicht verraten.Wer Apple Music in seinem Auto nutzen möchte, muss in aller Regel auf CarPlay oder – auch das funktioniert dank einer von Apple bereitgestellten App – Android Auto zurückgreifen. Audi ermöglicht es Besitzern etlicher Modelle bald, den Streamingdienst aus Cupertino auch ohne Smartphone zu verwenden. Das Unternehmen integriert Apple Music nämlich in das Infotainmentsystem ausgewählter Fahrzeuge, eine Verbindung mit dem iPhone ist dafür dann nicht mehr erforderlich.Alle Audis ab dem Modelljahr 2022, die in Europa, Nordamerika und Japan erhältlich sind, werden mit dem Zugriff auf Apple Music ausgestattet. Bereits ausgelieferte Fahrzeuge erhalten das neue Feature automatisch per Over-the-Air-Update. Die Einrichtung des Dienstes beschreibt der Hersteller in seiner Pressemitteilung . CarPlay steht natürlich auch weiterhin zur Verfügung.